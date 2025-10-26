Internet już od pewnego czasu nie jest ludzki! Szokujące dane, większośc treści generuje sztuczna inteligencja.
Internet coraz mniej ludzki. Ponad połowę ruchu w sieci tworzą boty. To, co kiedyś było miejscem spotkań, dyskusji i wymiany myśli, dziś coraz częściej przypomina cyfrowy labirynt pełen sztucznych rozmówców.
Według ekspertów ponad połowa ruchu w internecie pochodzi już nie od ludzi, lecz od botów. W sieci coraz trudniej odróżnić, kto naprawdę mówi, a kto tylko udaje człowieka.
Coraz więcej kliknięć bez człowieka
Eksperci ostrzegają, że świat wirtualny staje się coraz mniej autentyczny. Boty komentują, lajkują, prowadzą rozmowy i generują posty w mediach społecznościowych. Wiele z nich powstało po to, by manipulować opinią publiczną, tworzyć fałszywe trendy lub po prostu zarabiać na reklamach. Inne działają jako automaty do zbierania danych i obserwowania zachowań użytkowników.
To sprawia, że w internecie coraz częściej rozmawiamy nie z ludźmi, ale z maszynami. Użytkownik widzi reakcję, ale za nią nie stoi prawdziwa emocja. Wirtualny świat wypełniają echa, nie rozmowy.
Utrata kontaktu z rzeczywistością
Eksperci podkreślają, że im więcej czasu spędzamy w sieci, tym łatwiej zapominamy, jak wygląda prawdziwy kontakt z drugim człowiekiem. Zamiast rozmowy twarzą w twarz, wybieramy czat. Zamiast wspólnego spotkania, wysyłamy emoji. W świecie, w którym algorytmy projektują nasze emocje, relacje zaczynają tracić znaczenie.
Zwracają uwagę, że to nie tylko problem technologiczny, ale społeczny. W miarę jak boty stają się coraz doskonalsze, człowiek musi nauczyć się odróżniać autentyczność od cyfrowej iluzji. To wyzwanie dla każdego, kto chce zachować prawdziwy kontakt z rzeczywistością.
Jeśli większość interakcji w internecie to już nie ludzie, ale automaty, warto zadać sobie pytanie: ile czasu poświęcam na rozmowy, które naprawdę coś znaczą? Może czas odłożyć telefon, spotkać się z kimś, porozmawiać bez filtra, bez ekranu, bez lajków.
Prawdziwe relacje nie potrzebują algorytmu. W świecie, w którym sieć coraz częściej mówi sama do siebie, największym luksusem staje się szczera rozmowa z drugim człowiekiem.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli ponad połowa internetu to już nie ludzie, warto na nowo przemyśleć, jak spędzamy czas online. Może warto zadzwonić do przyjaciela, zamiast wysłać wiadomość. Spotkać się na kawę, zamiast scrollować ekran. Autentyczna relacja to dziś nie tylko wartość, ale też forma oporu wobec cyfrowej iluzji.
W świecie zdominowanym przez boty największym luksusem staje się rozmowa z drugim człowiekiem.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
