Jest tak gorąco, że po Warszawie zaczęły biegać kangury. Mamy nagranie [WIDEO]
To jedna z najbardziej niecodziennych interwencji ostatnich dni w Warszawie. W rejonie Wału Miedzeszyńskiego i ulicy Romantycznej zauważono małego kangura. Nietypowa sytuacja została zarejestrowana na nagraniu, które trafiło do naszej redakcji.
Kangur na ulicach Warszawy
Świadkowie nie kryli zaskoczenia, gdy w jednej z części Wawra zauważyli niewielkiego kangura. Zwierzę zostało szybko zabezpieczone przez osoby znajdujące się w serwisie rowerowym przy ul. Romantycznej 8, dzięki czemu nie doszło do niebezpiecznego zdarzenia.
Całą sytuację udało się uwiecznić na filmie.
Mamy nagranie
Na nagraniu widać małego kangura oraz działania osób, które zadbały o jego bezpieczeństwo. Film pokazuje również momenty tuż po odnalezieniu zwierzęcia i reakcje mieszkańców, którzy z niedowierzaniem obserwowali całą sytuację.
To niezwykle rzadki widok – niecodzienny gość na ulicach Warszawy wzbudził ogromne zainteresowanie.
Szybko ustalono, skąd mógł pochodzić
Mieszkańcy niemal od razu zaczęli pomagać w odnalezieniu właściciela. W komentarzach pojawiły się informacje, że kangur najprawdopodobniej uciekł z obiektu przy ulicy Odrębnej, gdzie znajdują się egzotyczne zwierzęta.
Skontaktowano się również z ośrodkiem Alpaki Warszawa MiniZoo – Ośrodek Zooterapii „Przyjaźń”.
Szczęśliwe zakończenie
Jak przekazali mieszkańcy, przedstawiciele ośrodka przyjechali na miejsce i odebrali małego uciekiniera. Dzięki błyskawicznej reakcji świadków oraz sprawnej współpracy cała historia zakończyła się szczęśliwie.
🎥 Nagranie z tej nietypowej akcji znajdziecie poniżej. Trudno uwierzyć, że takie sceny rozegrały się na ulicach Warszawy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.