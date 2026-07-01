Jest tak gorąco, że po Warszawie zaczęły biegać kangury. Mamy nagranie [WIDEO]

1 lipca 2026 14:40 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

To jedna z najbardziej niecodziennych interwencji ostatnich dni w Warszawie. W rejonie Wału Miedzeszyńskiego i ulicy Romantycznej zauważono małego kangura. Nietypowa sytuacja została zarejestrowana na nagraniu, które trafiło do naszej redakcji.

Grafika generowana automatycznie na podstawie nagrania
Grafika generowana automatycznie na podstawie nagrania

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Kangur na ulicach Warszawy

Świadkowie nie kryli zaskoczenia, gdy w jednej z części Wawra zauważyli niewielkiego kangura. Zwierzę zostało szybko zabezpieczone przez osoby znajdujące się w serwisie rowerowym przy ul. Romantycznej 8, dzięki czemu nie doszło do niebezpiecznego zdarzenia.

Całą sytuację udało się uwiecznić na filmie.

Mamy nagranie

Na nagraniu widać małego kangura oraz działania osób, które zadbały o jego bezpieczeństwo. Film pokazuje również momenty tuż po odnalezieniu zwierzęcia i reakcje mieszkańców, którzy z niedowierzaniem obserwowali całą sytuację.

To niezwykle rzadki widok – niecodzienny gość na ulicach Warszawy wzbudził ogromne zainteresowanie.

Szybko ustalono, skąd mógł pochodzić

Mieszkańcy niemal od razu zaczęli pomagać w odnalezieniu właściciela. W komentarzach pojawiły się informacje, że kangur najprawdopodobniej uciekł z obiektu przy ulicy Odrębnej, gdzie znajdują się egzotyczne zwierzęta.

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Szczęśliwe zakończenie

Jak przekazali mieszkańcy, przedstawiciele ośrodka przyjechali na miejsce i odebrali małego uciekiniera. Dzięki błyskawicznej reakcji świadków oraz sprawnej współpracy cała historia zakończyła się szczęśliwie.

🎥 Nagranie z tej nietypowej akcji znajdziecie poniżej. Trudno uwierzyć, że takie sceny rozegrały się na ulicach Warszawy.

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