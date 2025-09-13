Karol Nawrocki pod lupą prokuratury. Dochodzenie potrwa dłużej
Prokuratura nie kończy spraw dotyczących prezydenta Karola Nawrockiego. Dochodzenia w sprawie nabycia mieszkania od starszego mężczyzny i korzystania z apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej zostały przedłużone – śledczy czekają na opinie biegłych i przesłuchania kolejnych świadków.
Prokuratura przedłuża śledztwa dotyczące prezydenta Nawrockiego
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zdecydowała o przedłużeniu dwóch postępowań, które dotyczą obecnego prezydenta RP Karola Nawrockiego. Jedno związane jest z nabyciem mieszkania od starszego mężczyzny, drugie – z wynajmem apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej. Oba śledztwa wciąż pozostają w fazie wyjaśniania i jak dotąd nikomu nie przedstawiono zarzutów.
Sprawa mieszkania Jerzego Ż.
Dochodzenie w sprawie przejęcia kawalerki od Jerzego Ż. wszczęto w czerwcu 2025 roku. Prokuratura sprawdza, czy doszło do oszustwa na szkodę mężczyzny w latach 2012–2017. Według ustaleń mediów, obecny prezydent i jego żona mieli przejąć mieszkanie w zamian za deklarowaną opiekę. Ostatecznie jednak Jerzy Ż. trafił do domu pomocy społecznej.
Śledczy badają, czy pokrzywdzony mógł zostać wprowadzony w błąd co do warunków umowy i faktycznej zapłaty za nieruchomość. Kluczowa ma być opinia biegłych lekarzy dotycząca stanu zdrowia Jerzego Ż. – od niej zależy, czy możliwe będzie jego przesłuchanie. Prokuratura zapowiada przesłuchanie nawet 40 świadków. Dochodzenie przedłużono do 13 grudnia 2025 roku.
Apartamenty w Muzeum II Wojny Światowej
Drugie postępowanie dotyczy czasów, gdy Karol Nawrocki kierował Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Prokuratura bada, czy on i inni dyrektorzy korzystali z apartamentów w muzealnym kompleksie hotelowym, nie ponosząc przy tym kosztów. Mowa o nawet 200 dniach rezerwacji.
Sam Nawrocki twierdzi, że mieszkał tam tylko w okresie kwarantanny podczas pandemii COVID-19, a apartament wykorzystywano również do spotkań służbowych. Prokuratura posiada już analizę zestawiającą rezerwacje z urlopami i zwolnieniami kadry kierowniczej muzeum. Śledztwo przedłużono do 1 grudnia 2025 roku.
Polityczne tło spraw
Oba dochodzenia są konsekwencją publikacji medialnych z okresu kampanii wyborczej. To wówczas ujawniono, że Karol Nawrocki, wbrew wcześniejszym deklaracjom, posiada dwa mieszkania. W sprawie kawalerki zawiadomienia do prokuratury złożyli m.in. wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat i prezydent Gdańska.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.