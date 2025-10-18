Karol Nawrocki ujawnia swój majątek. „Nie mam nic do ukrycia”

18 października 2025 11:16

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się ujawnić swoje oświadczenie majątkowe. Jak poinformował jego rzecznik Rafał Leśkiewicz, głowa państwa nie ma nic do ukrycia i wystąpi do I prezes Sądu Najwyższego o publikację dokumentu. „Nic się nie zmieniło w stanie majątku prezydenta” – podkreślił Leśkiewicz.

Fot. Shutterstock

Prezydent Karol Nawrocki ujawni swoje oświadczenie majątkowe. „Nie ma nic do ukrycia”

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się ujawnić swoje oświadczenie majątkowe – poinformował w piątek wieczorem jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. Jak przekazał, głowa państwa skieruje do I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej oficjalne pismo z wyrażeniem zgody na publikację dokumentu.

Prezydent odpowiada na oczekiwania opinii publicznej

Decyzja o ujawnieniu oświadczenia majątkowego ma charakter dobrowolny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument ten trafia do I prezes Sądu Najwyższego i nie jest publiczny, chyba że osoba składająca oświadczenie wyrazi na to zgodę. Wtedy publikowany jest na stronie internetowej Sądu Najwyższego – tak, jak w przypadku poprzedniego prezydenta Andrzeja Dudy, którego oświadczenia z ostatnich lat są dostępne publicznie.

„Nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o stan majątku prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent nie ma nic do ukrycia, co też pokazał w trakcie kampanii wyborczej, publikując swoje oświadczenia z poprzednich lat” – napisał rzecznik Rafał Leśkiewicz na platformie X.

Kontynuacja przejrzystości po kampanii

Decyzja Nawrockiego wpisuje się w jego wcześniejsze deklaracje dotyczące przejrzystości życia publicznego. Już w trakcie kampanii wyborczej prezentował swoje wcześniejsze oświadczenia, argumentując, że jawność majątku publicznych funkcjonariuszy jest jednym z filarów zaufania obywateli do instytucji państwa.

W najbliższych dniach oświadczenie majątkowe prezydenta ma zostać opublikowane na stronie Sądu Najwyższego, po formalnym złożeniu pisma i wyrażeniu pisemnej zgody.

