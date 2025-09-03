Karol Nawrocki w USA. Spotka się dziś z Donaldem Trumpem!
Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął swoją pierwszą zagraniczną wizytę. We wtorek wieczorem wylądował w USA, a dziś spotka się w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Głównym tematem rozmów będzie bezpieczeństwo i współpraca militarna.
Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął swoją pierwszą zagraniczną wizytę w roli głowy państwa. We wtorek wieczorem czasu lokalnego wylądował w bazie lotniczej Andrews pod Waszyngtonem, gdzie powitano go z wojskowymi honorami. Już w środę Nawrocki spotka się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Powitanie w Waszyngtonie
Samolot prezydencki wylądował w stanie Maryland o godz. 18.50 czasu lokalnego, czyli o 0.50 w nocy w Polsce. Na płycie lotniska rozłożono czerwony dywan. Polskiego przywódcę powitała Abby Jones, zastępczyni szefa protokołu dyplomatycznego Departamentu Stanu USA, a także gen. dyw. Krzysztof Nolbert, attaché wojskowy RP. W ceremonii zabrakło jednak ambasadora RP Bogdana Klicha, co zwróciło uwagę komentatorów.
Po uroczystości Nawrocki udał się do Blair House – rezydencji, w której tradycyjnie zatrzymują się przywódcy zaproszeni przez prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Spotkanie z Trumpem w Białym Domu
Oficjalne powitanie polskiego prezydenta w Białym Domu zaplanowano na środę o godz. 11 czasu lokalnego (17 w Polsce). Ceremonia odbędzie się wyjątkowo po południowej stronie Białego Domu, gdzie dla gości rozwija się czerwony dywan.
Po krótkim wpisie Karola Nawrockiego do księgi pamiątkowej i prezentacji delegacji, przewidziano pokaz lotniczy. O godz. 11.25 w Gabinecie Owalnym rozpoczną się rozmowy obu prezydentów, a następnie odbędzie się spotkanie plenarne w formule roboczego śniadania.
Po południu Nawrocki wygłosi oświadczenie dla polskich mediów w Blair House, a później złoży wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Narodowym w Arlington.
Tematy rozmów
Jak zapowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, głównym punktem rozmów będzie bezpieczeństwo regionalne i utrzymanie obecności militarnej USA w Europie. Prezydent ma również poruszyć kwestie współpracy zbrojeniowej, energetycznej i gospodarczej.
Rozmowy obejmą też działania w formatach regionalnych, w których Polska odgrywa istotną rolę. – Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych chce, aby ta współpraca była kontynuowana na obopólnie korzystnych warunkach – podkreślił Przydacz.
Historyczny moment
To pierwsza oficjalna wizyta Karola Nawrockiego jako prezydenta RP. Spotkanie z Donaldem Trumpem ma symboliczne znaczenie i będzie okazją do potwierdzenia sojuszu polsko-amerykańskiego, zwłaszcza w obliczu napiętej sytuacji geopolitycznej w Europie.
