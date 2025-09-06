Karol Nawrocki zaprosił papieża do Polski! Wskazał wyjątkową datę

Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Watykanie ponowił zaproszenie papieża Leona XIV do Polski. Zasugerował rok 2027 – jubileusz 150. rocznicy objawień Matki Boskiej w Gietrzwałdzie – jako wyjątkową okazję do papieskiej wizyty.

Prezydent Karol Nawrocki w piątek spotkał się w Watykanie z papieżem Leonem XIV. Podczas rozmów ponowił zaproszenie Ojca Świętego do Polski, wskazując rok 2027 jako szczególną okazję – 150. rocznicę objawień Matki Boskiej w Gietrzwałdzie.

Zaproszenie do Polski

Nawrocki podkreślił, że Polska zawsze z wielkim szacunkiem przyjmie papieża, niezależnie od wybranego terminu. – Rok 2027 byłby doskonałym rokiem do odwiedzin papieża. Oczywiście decyzja należy do Ojca Świętego, ale sugerowałem, że jest to szczególny moment dla Polaków – powiedział prezydent.

Obchody jubileuszu objawień w Gietrzwałdzie, jedynych oficjalnie uznanych przez Kościół katolicki w Polsce, mogą stać się jednym z najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącej dekady.

Kontynuacja zaproszenia

Jak przypomniał Nawrocki, jego gest jest rozwinięciem wcześniejszej inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy, który również zapraszał papieża do złożenia wizyty w Polsce.

Pozdrowienia od Donalda Trumpa

Podczas spotkania Nawrocki przekazał papieżowi także pozdrowienia od prezydenta USA Donalda Trumpa. – Osobiście poprosił mnie w nieoficjalnej rozmowie, wiedząc, że jadę do Watykanu, abym przekazał papieżowi pozdrowienia – relacjonował prezydent.

Perspektywa papieskiej wizyty

Na razie Watykan nie potwierdził daty ewentualnej wizyty. Jeśli jednak Ojciec Święty przyjąłby zaproszenie, byłaby to pierwsza wizyta papieża w Polsce od lat i zarazem ogromne wydarzenie religijne oraz społeczne. Rok 2027, ze względu na jubileusz Gietrzwałdu, jawi się jako wyjątkowa okazja do takiej pielgrzymki.

