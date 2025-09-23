Karol Nawrocki zaskoczył w Nowym Jorku! Zdjęcia prezydenta obiegły sieć
Karol Nawrocki podczas wizyty w Nowym Jorku nie ograniczył się do politycznych wystąpień – o świcie pojawił się na siłowni, gdzie trenował z ciężarami. Zdjęcia prezydenta RP szybko obiegły sieć i wywołały gorące komentarze.
Karol Nawrocki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych spotkał się nie tylko z Polonią i uczestniczył w debacie na forum ONZ, lecz także znalazł czas na swoją pasję – sport. Zdjęcia z nowojorskiej siłowni, gdzie prezydent rozpoczął dzień od intensywnego treningu, obiegły sieć i wywołały falę komentarzy.
Aktywny także za granicą
Nawrocki od początku kariery politycznej był przedstawiany jako miłośnik sportu i aktywności fizycznej. W kampanii wyborczej wielokrotnie podkreślał swoje zamiłowanie do ruchu i sprawność, a po zwycięstwie w wyborach i objęciu urzędu prezydenta nie porzucił sportowych nawyków. Nawet podczas oficjalnych wizyt zagranicznych znajduje czas na treningi.
W Nowym Jorku dzień rozpoczął o świcie. O szóstej rano lokalnego czasu zameldował się na siłowni, gdzie trenował w czapce z daszkiem i słuchawkach na uszach. Ćwiczył głównie przedramiona i bicepsy, korzystając z ciężkich hantli. Zdaniem obserwatorów, forma prezydenta świadczy o jego sile, energii i determinacji.
Sportowiec z przeszłością
Nowy prezydent od lat związany jest z boksem. W młodości trenował tę dyscyplinę i zdobył Puchar Polski juniorów w wadze 91 kg. W kampanii przypominano także, że był bliski stoczenia pojedynku z Mariuszem Wachem podczas charytatywnej gali w 2020 roku. Do starcia jednak nie doszło z powodu pandemii koronawirusa.
Nawrocki nigdy nie ukrywał, że ma za sobą również mniej oficjalne epizody – według medialnych doniesień uczestniczył w nielegalnych walkach środowisk kibicowskich. Sam podkreślał jedynie, że traktował je jako formę sportowej rywalizacji, bliską ideom boksu.
Polonia i internet komentują
Wystąpienia w ONZ i spotkania z Polonią w Nowym Jorku przyciągnęły uwagę, ale to zdjęcia z siłowni rozpaliły komentarze w sieci. Wielu internautów podkreśla, że prezydent nie unika wysiłku, a jego wizerunek łączy politykę z pasją sportową. To kontrast wobec dotychczasowych standardów, które rzadko pozwalały głowie państwa pokazywać się w tak nieformalnym wydaniu.
