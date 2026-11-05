Karty mobilizacyjne trafiają do Polaków. Sprawa dotyczy milionów obywateli. Jeden kolor oznacza nawet 6 godzin na stawienie się w jednostce
Wojskowe Centra Rekrutacji wysyłają karty mobilizacyjne. Dokumenty mogą otrzymać nie tylko rezerwiści, ale również osoby cywilne posiadające kwalifikacje potrzebne wojsku. Choć obowiązek obrony obejmuje miliony Polaków, nie każdy dostanie taką kartę. Szczególne znaczenie ma kolor paska na dokumencie – w określonych okolicznościach może oznaczać konieczność stawienia się w jednostce nawet w ciągu 6 godzin.
Wojsko wysyła karty mobilizacyjne. Kto może dostać dokument?
Temat kart mobilizacyjnych ponownie wzbudza ogromne zainteresowanie. Wojskowe Centra Rekrutacji prowadzą procedurę przydzielania obywateli do konkretnych jednostek wojskowych na wypadek mobilizacji lub wojny.
Nie jest to rozwiązanie nowe.
Karty mobilizacyjne wydaje się już w czasie pokoju, aby w sytuacji zagrożenia wojsko wiedziało, kto, gdzie i na jakich zasadach ma się stawić.
Dokument nie oznacza automatycznego powołania do natychmiastowej służby wojskowej.
Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji wyjaśniało, że wysyłanie kart jest standardową procedurą realizowaną każdego roku.
Miliony Polaków podlegają obowiązkowi obrony. Nie wszyscy otrzymają kartę
Obowiązek służby wojskowej dotyczy co do zasady obywateli polskich od ukończenia 18. roku życia do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat.
W przypadku osób posiadających stopień podoficerski lub oficerski granica wieku wynosi 63 lata.
Oznacza to, że przepisy dotyczą bardzo dużej grupy obywateli.
Nie należy jednak mylić podlegania obowiązkowi służby wojskowej z posiadaniem przydziału mobilizacyjnego.
Nie każdy dorosły Polak otrzyma kartę mobilizacyjną.
Dokumenty trafiają przede wszystkim do osób, którym wojsko nadało konkretny przydział.
Wśród nich znajdują się żołnierze pasywnej rezerwy oraz osoby przewidziane do wykonywania określonych zadań na potrzeby Sił Zbrojnych.
Nie tylko byli żołnierze. Wojsko może potrzebować również cywilów
Karta mobilizacyjna nie musi oznaczać, że jej posiadacz będzie wykonywał zadania bojowe.
Przepisy przewidują również pracownicze przydziały mobilizacyjne.
Mogą one dotyczyć osób dysponujących umiejętnościami niezbędnymi do funkcjonowania wojska.
Chodzi między innymi o specjalistów z takich dziedzin jak:
- medycyna i ochrona zdrowia,
- informatyka oraz cyberbezpieczeństwo,
- logistyka i transport,
- energetyka,
- łączność i obsługa techniczna.
Samo wykonywanie jednego z tych zawodów nie oznacza jednak automatycznego przydziału. O jego nadaniu decydują właściwe organy wojskowe zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych.
Czerwony, zielony i niebieski pasek. Różnice są bardzo ważne
Karty mobilizacyjne występują w trzech podstawowych wariantach.
Czerwony pasek
Dotyczy żołnierzy pasywnej rezerwy, którzy zostali przewidziani do stawienia się w jednostce po uruchomieniu obowiązku wynikającego z mobilizacji lub wojny.
Jeśli na karcie wskazano termin „NATYCHMIAST”, obowiązek może oznaczać konieczność zgłoszenia się nie później niż w ciągu 6 godzin od uzyskania informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej albo wybuchu wojny.
Nie oznacza to jednak, że sześciogodzinny termin biegnie od momentu odebrania listu.
Zielony pasek
Również dotyczy żołnierzy pasywnej rezerwy.
W tym przypadku stawiennictwo następuje po otrzymaniu odpowiedniego powołania lub ogłoszeniu go w przewidziany prawem sposób.
Niebieski pasek
Dotyczy pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych.
Takie osoby mogą być skierowane do wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek wojskowych, zgodnie z treścią dokumentu.
Masz kartę z czerwonym paskiem? Sprawdź zapis dotyczący terminu
Największe emocje wzbudza informacja o obowiązku stawienia się w jednostce w ciągu 6 godzin.
Trzeba jednak dokładnie wyjaśnić, kiedy taki termin ma zastosowanie.
Samo odebranie karty mobilizacyjnej nie uruchamia sześciogodzinnego odliczania.
Znaczenie mają warunki określone w dokumencie oraz odpowiednie ogłoszenie mobilizacji lub zaistnienie sytuacji przewidzianej przepisami.
W niektórych kartach może zostać wskazany inny termin stawiennictwa.
Dlatego najważniejsze jest dokładne przeczytanie dokumentu i dołączonego pouczenia.
Czy można odmówić przyjęcia karty?
Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny osoba, której nadano przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, ma obowiązek przyjąć kartę.
Nie oznacza to jednak, że każda osoba otrzymująca dokument musi od razu jechać do jednostki.
Karta wskazuje miejsce i warunki przyszłego stawiennictwa.
Posiadacz dokumentu ma również obowiązki informacyjne.
Powinien między innymi zgłaszać właściwemu Wojskowemu Centrum Rekrutacji określone zmiany danych, miejsca zamieszkania czy dłuższe wyjazdy za granicę, zgodnie z pouczeniem na karcie.
Jakie kary grożą za niestawienie się w jednostce?
Przepisy przewidują poważne konsekwencje za uchylanie się od obowiązków wojskowych w czasie mobilizacji lub wojny.
Zgodnie z art. 687 ustawy o obronie Ojczyzny niestawienie się do czynnej służby wojskowej w określonych prawem okolicznościach może skutkować karą pozbawienia wolności nie krótszą niż 3 lata.
Nie oznacza to jednak, że samo niepojawienie się w jednostce po otrzymaniu karty w czasie pokoju stanowi takie przestępstwo.
Obowiązek stawiennictwa musi rzeczywiście powstać na podstawie właściwych przepisów i okoliczności.
MON ostrzega przed fałszywymi dokumentami
Ministerstwo Obrony Narodowej zwracało uwagę na rozpowszechnianie w internecie fałszywych informacji i spreparowanych wizerunków kart mobilizacyjnych.
Część takich materiałów może być tworzona z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
Dlatego osoby, które otrzymały podejrzany dokument, powinny skontaktować się bezpośrednio ze swoim Wojskowym Centrum Rekrutacji.
Nie należy opierać się wyłącznie na zdjęciach i wpisach publikowanych w mediach społecznościowych.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Mieszkańcy stolicy oraz województwa mazowieckiego podlegają tym samym ogólnopolskim zasadom dotyczącym przydziałów mobilizacyjnych.
Jeśli otrzymasz kartę, sprawdź przede wszystkim:
- jaki kolor paska znajduje się na dokumencie,
- do jakiej jednostki lub komórki organizacyjnej zostałeś przydzielony,
- jaki termin i warunki stawiennictwa wskazano,
- jakie obowiązki informacyjne wynikają z pouczenia.
W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
Najważniejsze: wysyłanie kart mobilizacyjnych nie jest równoznaczne z ogłoszeniem wojny ani powszechnej mobilizacji. To element przygotowania systemu obronnego państwa, realizowany także w czasie pokoju.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.