Katastrofa dla branży futerkowej! Politycy chcą zakazać hodowli zwierząt na futro.
W październiku ruszą prace nad zakazem hodowli zwierząt na futro. Jesienią sejmowa komisja nadzwyczajna ds. ochrony zwierząt ma zająć się projektem ustawy zakazującej hodowli zwierząt futerkowych. Projekt został zgłoszony przez posłankę Małgorzatę Tracz z Koalicji Obywatelskiej i poparty przez ponad 120 parlamentarzystów z różnych ugrupowań.
Proponowana ustawa zakłada całkowity zakaz hodowli futer z wyjątkiem królików do 1 stycznia 2029 roku. Jednocześnie przewiduje okres przejściowy oraz prawo hodowców do odszkodowań za straty majątkowe wynikające z wprowadzenia zakazu.
W obozie przeciwnym powstaje alternatywny projekt proponujący aż 15 lat okresu przejściowego, czyli zakaz obowiązywałby od 2039 roku.
Choć dotychczas projekty były odłożone w komisjach, październik ma być momentem ich ponownego otwarcia. Prace mają rozpocząć się już na pierwszym posiedzeniu komisji kluczowe będzie ustalenie szczegółów: kto i kiedy przestanie hodować futra oraz jakie rekompensaty przewidziane zostaną dla branży futerkowej.
Z jednej strony populacja odpowiada: około 70% Polaków popiera zakaz hodowli futer. Z drugiej strony hodowcy i wiejskie struktury domagają się czasu na przestawienie działalności lub otrzymanie odszkodowań. Nadchodzące miesiące zapowiadają się jako intensywne w debatach nad prawem, etyką i ekonomią hodowli zwierząt.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.