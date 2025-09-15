Katastrofa dla kierowców! Od stycznia auta spalinowe droższe nawet o 11 tys. zł.
Szok dla kierowców! Od stycznia auta spalinowe podrożeją nawet o 11 tysięcy złotych! Nadchodzi rewolucja, która uderzy w kieszenie tysięcy kierowców. Od 1 stycznia 2026 roku wejdą w życie przepisy zmieniające zasady amortyzacji samochodów spalinowych. Efekt? Za posiadanie tradycyjnego auta będzie trzeba zapłacić więcej i to nawet o 11 tysięcy złotych.
Nowe prawo, nowe zasady
Dotychczas limit amortyzacji dla samochodów spalinowych wynosił 150 tysięcy złotych. To dawało firmom i przedsiębiorcom pewną ulgę w rozliczeniach podatkowych. Od nowego roku ten przywilej przestanie obowiązywać w obecnej formie. Nowe przepisy uzależniają limit od poziomu emisji dwutlenku węgla. Im auto bardziej „truje”, tym limit spada. W praktyce wiele popularnych modeli spalinowych zostanie objętych ostrzejszymi zasadami.
Kto straci najwięcej
Dla posiadaczy samochodów z wysoką emisją CO₂ zmiany oznaczają prawdziwy dramat. Limit amortyzacji zostanie obniżony do 100 tysięcy złotych. To przełoży się na wyższe podatki i składki, a finalnie na dodatkowy koszt, który w wielu przypadkach wyniesie nawet 11 tysięcy złotych. Firmy leasingowe ostrzegają, że zmiany uderzą szczególnie w przedsiębiorców korzystających z flot spalinowych.
Elektryki wygrywają
Nowe prawo ma jasny cel: promować elektromobilność. Samochody elektryczne i hybrydy niskoemisyjne zachowają wyższe limity. Rząd chce w ten sposób zmusić rynek do zmian. Ale dla wielu kierowców oznacza to twardą rzeczywistość — zamiast wymarzonego auta spalinowego będą musieli rozważyć pojazdy elektryczne, które wciąż są znacznie droższe w zakupie.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz zakup samochodu spalinowego na firmę, warto się pospieszyć. Zakup jeszcze w tym roku pozwoli uniknąć nowych kosztów. Jeżeli już posiadasz auto w leasingu, przygotuj się na wyższe wydatki przy rozliczeniach. Dla konsumentów indywidualnych to także sygnał: klasyczne auta stają się coraz mniej opłacalne. To nie tylko zmiana przepisów. To prawdziwy przełom, który może zmienić krajobraz polskich dróg. Samochody spalinowe stają się luksusem, a elektryki koniecznością. Pytanie tylko, czy kierowcy są na to gotowi?
Źródło: dziennik.pl/warszawawpigulce.pl
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.