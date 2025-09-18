Katastrofa dla lewicy? Trump uznał Antifę za organizację terrorystyczną.

18 września 2025 22:33 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

 

Trump ogłasza: Antifa to organizacja terrorystyczna. Co to oznacza? Prezydent USA Donald Trump poinformował, że oficjalnie uznał Antifę za organizację terrorystyczną. Polecił również przeprowadzenie śledztwa wobec osób finansujących działalność tego ruchu.

Fot. Shutterstock

O co chodzi z Antifą

Antifa to tak zwany „ruch antyfaszystowski”, w skład którego wchodzą różne grupy lewicowe , skrajnie lewicowe i anarchistyczne sprzeciwiające się ideologiom skrajnej prawicy. Nie ma jednej scentralizowanej struktury, lidera czy formalnej organizacji w klasycznym znaczeniu. Trump nazwał ruch „chory, niebezpieczny, radykalnie lewicowy” i oświadczył, że osoby, które wspierają finansowo Antifę, powinny zostać dokładnie sprawdzone.

Problemy prawne i kontrowersje

W amerykańskim prawie nie istnieje obecnie jasna procedura, by uznać grupę działającą wyłącznie w kraju za organizację terrorystyczną. Istnieją przepisy dotyczące zagranicznych organizacji terrorystycznych, ale Antifa nie pasuje do tej kategorii. Specjaliści i prawnicy podkreślają, że brak formalnej struktury i rozproszenie ruchu mogą utrudnić zastosowanie większości sankcji czy kar zapowiedzianych przez Trumpa.

Dlaczego teraz

Decyzja Trumpa pojawiła się w kontekście nasilających się sporów politycznych i protestów. W ostatnim czasie doszło do zamachu na konserwatywnego aktywistę Charliego Kirka, co zwiększyło presję na władze, by zareagowały przeciwko tym, których uważa się za winnych przemocy w imieniu Antify. Trump wykorzystuje ten moment, by zaostrzyć retorykę wobec lewicowych aktywistów.

 

 

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

