Katastrofa dla lewicy? Trump uznał Antifę za organizację terrorystyczną.
Trump ogłasza: Antifa to organizacja terrorystyczna. Co to oznacza? Prezydent USA Donald Trump poinformował, że oficjalnie uznał Antifę za organizację terrorystyczną. Polecił również przeprowadzenie śledztwa wobec osób finansujących działalność tego ruchu.
O co chodzi z Antifą
Antifa to tak zwany „ruch antyfaszystowski”, w skład którego wchodzą różne grupy lewicowe , skrajnie lewicowe i anarchistyczne sprzeciwiające się ideologiom skrajnej prawicy. Nie ma jednej scentralizowanej struktury, lidera czy formalnej organizacji w klasycznym znaczeniu. Trump nazwał ruch „chory, niebezpieczny, radykalnie lewicowy” i oświadczył, że osoby, które wspierają finansowo Antifę, powinny zostać dokładnie sprawdzone.
Problemy prawne i kontrowersje
W amerykańskim prawie nie istnieje obecnie jasna procedura, by uznać grupę działającą wyłącznie w kraju za organizację terrorystyczną. Istnieją przepisy dotyczące zagranicznych organizacji terrorystycznych, ale Antifa nie pasuje do tej kategorii. Specjaliści i prawnicy podkreślają, że brak formalnej struktury i rozproszenie ruchu mogą utrudnić zastosowanie większości sankcji czy kar zapowiedzianych przez Trumpa.
Dlaczego teraz
Decyzja Trumpa pojawiła się w kontekście nasilających się sporów politycznych i protestów. W ostatnim czasie doszło do zamachu na konserwatywnego aktywistę Charliego Kirka, co zwiększyło presję na władze, by zareagowały przeciwko tym, których uważa się za winnych przemocy w imieniu Antify. Trump wykorzystuje ten moment, by zaostrzyć retorykę wobec lewicowych aktywistów.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.