Katastrofa dla rządu Tuska? CBOS ujawnia, co naprawdę myślą Polacy
Poparcie dla rządu Donalda Tuska spadło do 30 proc., a 46 proc. Polaków deklaruje sprzeciw wobec jego działań – wynika z najnowszego sondażu CBOS. Aż 58 proc. ankietowanych jest niezadowolonych, że premierem pozostaje Tusk.
Dramat koalicji rządzącej. Najnowszy sondaż CBOS nie pozostawia złudzeń
Najnowsze badanie CBOS pokazuje, że poparcie dla rządu Donalda Tuska pozostaje na niskim poziomie. Choć wzrost liczby przeciwników został zahamowany, wciąż więcej Polaków krytycznie ocenia działania koalicji niż je popiera.
Tylko 30 proc. popiera rząd
W sierpniu 30 proc. ankietowanych wyraziło poparcie dla obecnego gabinetu – to o 2 punkty procentowe mniej niż w lipcu. Z kolei przeciwników rządu jest 46 proc., co oznacza spadek o 2 punkty w porównaniu z poprzednim miesiącem. Na znaczeniu zyskała grupa osób obojętnych wobec działań koalicji – w sierpniu stanowiła już 22 proc. badanych, czyli o 5 punktów więcej niż w lipcu.
Donald Tusk wciąż z dużym kredytem nieufności
Oceny samego premiera są równie krytyczne. Niezadowolenie z faktu, że rządowi przewodzi Donald Tusk, deklaruje 58 proc. respondentów. Zadowolenie wyraziło zaledwie 32 proc., choć odnotowano tu nieznaczny wzrost o 1 punkt procentowy względem lipca.
Ocena polityki gospodarczej
Nieco lepiej rząd wypadł w sferze gospodarczej. 36 proc. ankietowanych uznało, że działania koalicji stwarzają szansę poprawy sytuacji ekonomicznej kraju. To wzrost o 3 punkty procentowe. Jednocześnie 50 proc. Polaków uważa, że polityka gospodarcza nie daje takich perspektyw – to o 5 punktów mniej niż miesiąc wcześniej.
Stabilizacja po zawirowaniach
CBOS podkreśla, że w lipcu odsetek przeciwników rządu osiągnął rekordowy poziom 48 proc. Obecnie sytuacja nieco się ustabilizowała, ale bilans poparcia dla rządu pozostaje niekorzystny. Widać jednak, że część społeczeństwa przechodzi z kategorii przeciwników do grupy obojętnych wobec działań koalicji.
Sondaż zrealizowano w dniach 21 sierpnia – 1 września 2025 r. na próbie 917 osób. 64,6 proc. badanych wzięło udział w badaniu metodą CAPI, 18,8 proc. przez telefon (CATI), a 16,7 proc. online (CAWI).
