Katastrofa dla turystów! Wchodzi nowy podatek za loty samolotem, wakacje na Zanzibarze 300 złotych droższe.
Od listopada 2025 roku wakacje w jednym z najpopularniejszych egzotycznych kierunków Polaków – Tanzanii i na Zanzibarze – będą kosztować więcej. Rząd tego afrykańskiego kraju wprowadza nowy podatek lotniczy, który obciąży każdego pasażera lecącego do Tanzanii. Dla turystów, w tym tysięcy Polaków wybierających zimą rajskie wyspy Oceanu Indyjskiego, oznacza to dodatkowy wydatek liczony w setkach złotych.
Od 1 listopada każdy pasażer zapłaci dodatkowe 45 dolarów, czyli około 165 zł, za każdy lot w jedną stronę. W praktyce podróż w obie strony to aż 90 dolarów więcej – blisko 330 zł na osobę. Dla pary robi się to 660 zł, a dla czteroosobowej rodziny nawet 1320 zł dodatkowego kosztu. To wydatek, który wielu podróżnych mocno odczuje, zwłaszcza jeśli bilety zostały już wcześniej wykupione.
Kogo dotyczy nowa opłata?
Podatek obejmie wszystkich turystów, którzy od listopada zdecydują się na podróż do Tanzanii lub na Zanzibar. Zwolnione będą jedynie dzieci poniżej 2. roku życia oraz osoby, które nie odbędą podróży z przyczyn technicznych bądź pogodowych. Opłata będzie naliczana automatycznie i wliczona w cenę biletu lotniczego, dlatego nie da się jej uniknąć.
Cel nowego podatku – granice i bezpieczeństwo
Władze Tanzanii tłumaczą, że wpływy z podatku zostaną przeznaczone na modernizację systemów kontroli granicznej oraz poprawę obsługi pasażerów na lotniskach. Choć brzmi to jak inwestycja w komfort podróży, eksperci nie mają wątpliwości, że w krótkiej perspektywie dla turystów to przede wszystkim znaczący wzrost kosztów.
Co to oznacza dla polskich turystów?
Zanzibar od lat należy do zimowych hitów wśród Polaków. Setki biur podróży oferują tam pakiety all inclusive, a tysiące osób organizuje wyjazdy indywidualnie. Dodatkowe kilkaset złotych za bilety może jednak sprawić, że część osób wybierze inne kierunki, jak Egipt czy Wyspy Kanaryjskie. Rodziny planujące ferie czy świąteczne wyjazdy muszą się liczyć z wyższymi kosztami, które w przypadku kilku osób mogą przełożyć się na dodatkowy wydatek rzędu kilku tysięcy złotych.
Zimowe wakacje w raju coraz droższe
Eksperci alarmują, że Tanzania staje się jednym z najdroższych egzotycznych kierunków w regionie. W połączeniu z rosnącymi cenami hoteli i usług turystycznych, nowy podatek to realny cios dla rodzin i par, które marzyły o wypoczynku w egzotycznym raju. Wszystko wskazuje na to, że sezon zimowy 2025/2026 będzie wyjątkowo kosztowny dla Polaków wybierających Zanzibar i Tanzanię.
Źródło: infor.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.