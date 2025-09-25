Katastrofa dla Ukrainy? Zełenski nie wystartuje w wyborach czasu pokoju.



 

 

Zełenski: nie będę ubiegał się o urząd w czasie pokoju. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że nie zamierza kierować krajem w okresie pokoju i nie będzie ubiegał się o reelekcję po zakończeniu wojny.

W rozmowie z amerykańskimi mediami powiedział, że jego celem jest przede wszystkim zakończenie konfliktu, a nie trwałe sprawowanie władzy. „Moim celem jest zakończyć wojnę, a nie kontynuować ubieganie się o urząd” zaznaczył.

Zełenski przyznał, że choć obecna konstytucja Ukrainy wyklucza przeprowadzanie wyborów w czasie obowiązywania stanu wojennego, gdyby doszło do zawieszenia broni mógłby wezwać parlament do organizacji wyborów.

Jego słowa wskazują na możliwy zwrot w ukraińskiej polityce po zakończeniu wojny i stawiają pytanie o przyszłość przywództwa w kraju.

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

