Katastrofa dla Ukrainy? Zełenski nie wystartuje w wyborach czasu pokoju.
Zełenski: nie będę ubiegał się o urząd w czasie pokoju. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że nie zamierza kierować krajem w okresie pokoju i nie będzie ubiegał się o reelekcję po zakończeniu wojny.
W rozmowie z amerykańskimi mediami powiedział, że jego celem jest przede wszystkim zakończenie konfliktu, a nie trwałe sprawowanie władzy. „Moim celem jest zakończyć wojnę, a nie kontynuować ubieganie się o urząd” zaznaczył.
Zełenski przyznał, że choć obecna konstytucja Ukrainy wyklucza przeprowadzanie wyborów w czasie obowiązywania stanu wojennego, gdyby doszło do zawieszenia broni mógłby wezwać parlament do organizacji wyborów.
Jego słowa wskazują na możliwy zwrot w ukraińskiej polityce po zakończeniu wojny i stawiają pytanie o przyszłość przywództwa w kraju.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.