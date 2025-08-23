Katastrofa ekologiczna? Wisła ma tylko 10 cm! Eksperci biją na alarm

23 sierpnia 2025 11:32 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Poziom Wisły spadł do najniższego poziomu w historii pomiarów. Warszawski wodowskaz na Bulwarach Wiślanych w sobotni poranek wskazał zaledwie 10 centymetrów. To symboliczny rekord, który pokazuje skalę suszy hydrologicznej dotykającej Polskę i budzi poważne obawy o przyszłość rzeki oraz całego ekosystemu.

Fot. Warszawa w Pigułce

Najniższy poziom Wisły w historii. Warszawski wodowskaz wskazał 10 cm

Wisła, największa polska rzeka, odnotowała w sobotę historycznie niski stan wody. Wodowskaz przy warszawskich Bulwarach Wiślanych pokazał zaledwie 10 centymetrów – to absolutny rekord od początku pomiarów. Jeszcze dzień wcześniej poziom wody wynosił 11 cm, a podobny wynik notowano ostatnio 8 lipca.

Wisła wysycha na oczach warszawiaków

Reporter TVN24 Paweł Łukasik podkreślił, że tak niski pomiar dotyczy wyłącznie miejsca przy bulwarach, co nie oznacza, że cała Wisła ma ten sam poziom. – Dno jest bardzo zróżnicowane. Nie wolno próbować przechodzić rzeki, bo w zapadlinach woda może mieć kilka metrów głębokości – przestrzegał.

W korycie rzeki zaczęły tworzyć się szerokie łachy piasku, które przypominają plaże. W wielu miejscach odsłoniły się także pozostałości gruzu. Od 12 sierpnia kursy promów Warszawskich Linii Turystycznych zostały zawieszone do odwołania właśnie z powodu niskiego stanu wody.

Susza hydrologiczna i prognozy na kolejne dni

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, taki poziom Wisły może się utrzymać jeszcze przez kilka dni. Synoptycy przewidują jednak, że weekend przyniesie ochłodzenie, a wraz z nim burze, grad i intensywne opady deszczu. – Zanim jednak dopłynie tu woda z południa, stan może jeszcze bardziej spaść – ostrzegł reporter.

Eksperci nie mają wątpliwości: to efekt suszy hydrologicznej, a miejscami nawet hydrogeologicznej, wynikającej z wieloletnich braków zasilania wód gruntowych. – Sytuacja jest konsekwencją zmian klimatycznych i utrzymujących się od lat niedoborów opadów – oceniał już w lipcu dr Mikołaj Troczyński z WWF Polska.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl