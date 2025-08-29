Katastrofa F-16 paraliżuje Radom. Lotnisko nieczynne. Loty przejęła Warszawa
Lotnisko w Radomiu zostało zamknięte po katastrofie myśliwca F-16, w której zginął doświadczony pilot. Odwołano nie tylko tegoroczne pokazy Air Show, ale także wszystkie zaplanowane loty, które przeniesiono do Warszawy. Śledztwo w sprawie tragedii prowadzi prokuratura wojskowa.
Katastrofa F-16 w Radomiu sparaliżowała lotnisko. Rejsy przeniesione do Warszawy
Port lotniczy Warszawa-Radom został zamknięty do soboty w związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło 28 sierpnia podczas przygotowań do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show. W katastrofie myśliwca F-16 zginął doświadczony pilot mjr Maciej „Slab” Krakowian.
Loty odwołane i przeniesione
Jak poinformowało lotnisko, w piątek nie odbędą się zaplanowane przyloty z Rzymu i Prewezy ani odlot do Prewezy. Wszystkie rejsy zostały przeniesione na Lotnisko Chopina w Warszawie. Port w Radomiu pozostanie zamknięty do godziny 2:00 w nocy z 30 na 31 sierpnia. Szczegółowe informacje pasażerowie mogą uzyskać u przewoźników.
Odwołane Air Show
Katastrofa doprowadziła również do odwołania tegorocznych pokazów Air Show w Radomiu. Jak poinformował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, osoby, które zakupiły bilety, otrzymają zwrot kosztów. Organizatorzy zamieścili komunikat w tej sprawie na stronie Agencji Mienia Wojskowego.
Śledztwo w sprawie tragedii
Okoliczności wypadku bada 8 Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Do śledztwa delegowano trzech prokuratorów, wspieranych przez jednostkę z Lublina, a w czynności zaangażowana została także Żandarmeria Wojskowa z Poznania. Rzecznik prokuratury, prok. Piotr Antoni Skiba, zapowiedział przekazanie nowych informacji podczas piątkowej konferencji prasowej w Radomiu.
