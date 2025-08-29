Katastrofa F-16 w Radomiu. Odnaleziono czarną skrzynkę [29.08.2025]
Odnaleziono czarną skrzynkę myśliwca F-16, który rozbił się w Radomiu. Rejestrator lotu trafi do specjalistów, a śledczy liczą, że pomoże wyjaśnić przyczyny katastrofy.
Śledczy odnaleźli czarną skrzynkę myśliwca F-16, który rozbił się w Radomiu. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba, jest to rejestrator lotu, który może okazać się kluczowy dla wyjaśnienia przyczyn tragedii.
Rejestrator trafi do specjalistów
Zabezpieczone urządzenie zostanie poddane analizie w autoryzowanym laboratorium. Niewykluczone, że badania będą prowadzone poza granicami kraju, jeśli okaże się, że tylko tam możliwe jest odczytanie danych. Rejestrator lotu zawiera zapisy parametrów pracy maszyny i rozmów w kokpicie, co może pozwolić odtworzyć przebieg ostatnich chwil lotu.
Prokuratura wszczęła śledztwo
Prokuratura Okręgowa w Warszawie oficjalnie wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy. Na miejscu tragedii pracują zespoły prokuratorów, które prowadzą oględziny i zabezpieczają materiał dowodowy. Jak zapowiedział rzecznik, czynności potrwają jeszcze kilka dni.
Śledczy i eksperci lotniczy liczą, że analiza czarnej skrzynki pozwoli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego doszło do wypadku. Do czasu zakończenia badań prokuratura nie komentuje możliwych przyczyn.
