Katastrofa na rynku pracy! Bezrobocie w Polsce rośnie w środku lata, alarmujące dane GUS.

23 września 2025 12:20 | Autor: Marek Borkowski

Bezrobocie w Polsce rośnie. Sierpień przyniósł niespodziankę. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w sierpniu 2025 wyniosła 5,5 proc. Zaskoczeniem jest fakt, że poziom ten był wyższy niż w lipcu, co zaburzyło typowy sezonowy trend.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Co mówią liczby

Urzędy pracy zarejestrowały około 857,3 tys. osób bezrobotnych, czyli więcej niż miesiąc wcześniej.

Najniższym bezrobociem może się pochwalić Wielkopolska z wynikiem 3,4 proc., a najgorsza sytuacja jest na Podkarpaciu, gdzie sięgnęło ono 8,9 proc.

Co się stało

Zima zwykle przynosi wzrost bezrobocia, a lato spadek lub stabilizację. Tym razem w sierpniu sytuacja wyglądała inaczej. Eksperci wskazują na efekt zmian legislacyjnych ułatwiających rejestrację osób bezrobotnych, a także na oznaki spowolnienia gospodarczego wpływające na rynek pracy.

Co to oznacza dla przeciętnego Polaka

Więcej osób szuka pracy, co zwiększa konkurencję. Pracodawcy mogą mieć trudniej w pozyskaniu wykwalifikowanych specjalistów, a osoby zatrudnione mogą być bardziej narażone na presję płacową.

To także wyzwanie dla rządu i samorządów. Konieczne mogą być nowe programy wsparcia, inwestycje w przekwalifikowania oraz działania wspierające tworzenie miejsc pracy.

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

