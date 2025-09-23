Katastrofa na rynku pracy! Bezrobocie w Polsce rośnie w środku lata, alarmujące dane GUS.
Bezrobocie w Polsce rośnie. Sierpień przyniósł niespodziankę. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w sierpniu 2025 wyniosła 5,5 proc. Zaskoczeniem jest fakt, że poziom ten był wyższy niż w lipcu, co zaburzyło typowy sezonowy trend.
Co mówią liczby
Urzędy pracy zarejestrowały około 857,3 tys. osób bezrobotnych, czyli więcej niż miesiąc wcześniej.
Najniższym bezrobociem może się pochwalić Wielkopolska z wynikiem 3,4 proc., a najgorsza sytuacja jest na Podkarpaciu, gdzie sięgnęło ono 8,9 proc.
Co się stało
Zima zwykle przynosi wzrost bezrobocia, a lato spadek lub stabilizację. Tym razem w sierpniu sytuacja wyglądała inaczej. Eksperci wskazują na efekt zmian legislacyjnych ułatwiających rejestrację osób bezrobotnych, a także na oznaki spowolnienia gospodarczego wpływające na rynek pracy.
Co to oznacza dla przeciętnego Polaka
Więcej osób szuka pracy, co zwiększa konkurencję. Pracodawcy mogą mieć trudniej w pozyskaniu wykwalifikowanych specjalistów, a osoby zatrudnione mogą być bardziej narażone na presję płacową.
To także wyzwanie dla rządu i samorządów. Konieczne mogą być nowe programy wsparcia, inwestycje w przekwalifikowania oraz działania wspierające tworzenie miejsc pracy.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
