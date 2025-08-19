Katastrofa na rynku pracy! Lipiec przyniósł dramat ofert zatrudnienia, najniższy wynik od pandemii.
Polski rynek pracy w lipcu 2025 roku odnotował niepokojący zwrot. Liczba nowych ofert zatrudnienia spadła poniżej 250 tysięcy – to najniższy poziom od czasów pandemicznych lockdownów. Jeszcze na początku roku sytuacja wyglądała stabilnie: miesięcznie pojawiało się 250–290 tysięcy ogłoszeń. Czerwiec przyniósł gwałtowne załamanie, a lipiec okazał się ponurym rekordem.
Czy Polacy wpadli w panikę? Wręcz przeciwnie – aż 44% badanych ocenia swoją sytuację zawodową jako dobrą lub bardzo dobrą, a tylko 14% wyraża niezadowolenie. Najbardziej zadowoleni są pracownicy etatowi – niemal połowa deklaruje satysfakcję. Gorzej sytuację oceniają przedsiębiorcy i osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, gdzie zadowolonych jest jedynie 29–34%.
Strach przed zwolnieniami wciąż nie jest dominującym nastrojem. 59% Polaków nie przewiduje żadnych negatywnych ruchów w swojej pracy, a co czwarty przyznaje, że odczuwa umiarkowane lub silne obawy. Najpewniej czują się osoby po 55. roku życia – aż 73% z nich nie obawia się utraty zatrudnienia. To właśnie ta grupa wygrywa na tle całego rynku. Zdecydowanie mniej optymizmu mają najmłodsi – w grupie wiekowej 18–24 lata aż 40% obawia się o swoją przyszłość zawodową.
Eksperci podkreślają, że doświadczenie i stabilna pozycja zawodowa stają się kluczową tarczą w trudnych czasach. Dla młodych oznacza to konieczność uzbrojenia się w cierpliwość i odporność, bo konkurencja na rynku gwałtownie rośnie. Pracodawcy zaś będą analizować kandydatów dokładniej niż kiedykolwiek, nawet w branżach, które jeszcze niedawno uchodziły za bezpieczne przystanie.
Jeśli jesteś doświadczonym pracownikiem, możesz liczyć na stabilność, ale jeśli dopiero wchodzisz na rynek pracy – przygotuj się na ostrą rywalizację i konieczność budowania przewagi od pierwszego dnia.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.