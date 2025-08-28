Katastrofa na rynku ropy! Dramatyczne spadki cen baryłki grożą bankructwem eksporterów.

28 sierpnia 2025 15:21 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Globalny rynek ropy przeżywa prawdziwy rollercoaster. Notowania czarnego złota spadają w zawrotnym tempie, ignorując polityczne naciski i geopolityczne groźby. Na giełdzie w Nowym Jorku baryłka West Texas Intermediate kosztuje już tylko 63,55 USD, a Brent na ICE potaniała do 67,48 USD.

Fot. Pixabay

USA kontra Indie – naciski bez efektu

Waszyngton próbował zablokować miliardowe transfery do Moskwy, wywierając presję na Indie, by ograniczyły zakupy rosyjskiej ropy. Amerykanie grozili wyższymi cłami na indyjskie towary i ostrzegali przed konsekwencjami politycznymi. Doradca Białego Domu ds. handlu Peter Navarro posunął się nawet do nazwania wojny w Ukrainie „wojną Modiego”, uderzając bezpośrednio w premiera Indii.

Mimo tego Indie pozostały niewzruszone i kontynuują import rosyjskiego surowca, korzystając z preferencyjnych cen. Podobnie zachowuje się cała Azja, która ignoruje restrykcje Zachodu i zwiększa udział w handlu z Rosją.

Nadpodaż dobija rynek

Na spadki cen wpływa także prognozowana nadwyżka podaży. Globalna produkcja przewyższa popyt, a rafinerie i inwestorzy przygotowują się na miesiące dalszych spadków. Eksperci z ING i Citigroup przewidują, że w czwartym kwartale Brent może kosztować już tylko 63 USD. Rynek paliw szykuje się na największą miesięczną stratę od kwietnia.

Chaos i brutalna gra mocarstw

Sytuacja naftowa pokazuje, jak brutalna i nieprzewidywalna jest obecnie gra na rynku surowców. Polityczne ataki, naciski i zakulisowe układy zderzają się z twardą logiką rynku, który wybiera własny kierunek. Taniejąca ropa może wstrząsnąć nie tylko globalną energetyką, ale i budżetami państw uzależnionych od eksportu surowca.

Świat wchodzi w nowy etap – rynek energii staje się polem bitwy wielkich mocarstw, a dramatyczne zmiany cen mogą okazać się początkiem gospodarczej katastrofy.

 

 

Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl