Katastrofa na Śląsku! Wstrząs w kopalni, trwa dramatyczna akcja ratunkowa
Tragedia na Śląsku: Kopalnia Knurów-Szczygłowice wstrząśnięta trwa dramatyczna akcja ratunkowa w ciemnościach! Śląsk przeżywa chwile pełne napięcia, akcja ratunkowa w kopalni Knurów-Szczygłowice trwa w dramatycznych warunkach. W poniedziałkowy wieczór o godzinie 21:26 wstrząs górotworu na głębokości 850 metrów wstrząsnął kopalnią, kiedy górnicy drążyli nowy chodnik.
W tym samym momencie dziewięciu pracowników znalazło się w pułapce, z której tylko ośmiu udało się wydostać.
Dramat jednego z górników – ratownicy walczą z czasem i metanem
Wśród tych, którzy nie wyszli na powierzchnię, znajduje się około 40-letni górnik, z którym od momentu wstrząsu nie ma absolutnie żadnego kontaktu. Ratownicy, w tym siedem zastępów specjalistów, pracują w niemal piekielnych warunkach – walczą z napływem metanu i przerwanym lutniociągiem. Każdy metr, który pokonują, to walka z czasem – 200 metrów dzieli ich od zaginionego mężczyzny.
Presja rośnie: dyrekcja kopalni i ratownicy nie ustają w wysiłkach
Atmosfera na miejscu jest napięta. Dyrekcja kopalni zareagowała błyskawicznie, a zespół medyczny udzielił pomocy górnikom, którzy udało się wyjść na powierzchnię. Choć ich obrażenia okazały się niegroźne, to nad Knurowem unosi się niepewność – cały Śląsk i Polska śledzą każdy kolejny komunikat. W tym regionie, mającym ponad 120-letnią tradycję górniczą, rozgrywa się nie tylko walka z siłami natury, ale także z czasem.
Czy uda się dotrzeć na czas? Śląsk żyje nadzieją
To nie jest zwykły wypadek – to test dla całej branży górniczej. Metan, ciemność i ogromna głębokość, w połączeniu z zniszczeniami wyrobisk, to wyzwania, którym muszą sprostać najlepsi specjaliści. Wszystko, co się dzieje w kopalni, to dramatyczny dreszczyk emocji. Cała Polska trzyma kciuki za powodzenie misji, której losy decydują się w każdej chwili. To prawdziwa bitwa o życie, która zostanie w pamięci regionu na długo.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
