Katastrofa na Ukrainie! Rosja atakowała przez 12 godzin bez przerwy. Setki dronów i rakiet spadły na Ukrainę.

28 września 2025 15:04 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

 

Zełenski: atak Rosji trwał ponad 12 godzin, Moskwa zabiła co najmniej cztery osoby. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja przeprowadziła skoordynowany atak trwający ponad dwanaście godzin, który objął wieloma rakietami i setkami dronów regiony Ukrainy, w tym stolicę.

Fot. Oficjalna strona Prezydenta Ukrainy

W wyniku uderzeń co najmniej cztery osoby straciły życie wśród nich dziecko a dziesiątki zostało rannych.

Zełenski określił akcję jako „świadomy i celowy terror wymierzony w zwykłe miasta”. Ataki objęły m.in. Kijów oraz obwody: zaporoski, chmielnicki, sumski, odeski i kijowski. W stolicy zniszczeniu uległy budynki mieszkalne, instytuty oraz infrastruktura energetyczna, wybuchły pożary i doszło do licznych uszkodzeń.

Władze ukraińskie przekazują, że podczas nocy Rosja wykorzystała niemal 500 ofensywnych dronów oraz dziesiątki pocisków balistycznych, w tym Kinżał. Mer Kijowa napisał, że jedną z ofiar jest 12-letnia dziewczynka. Ponadto wielu mieszkańców zostało poszkodowanych zarówno fizycznie, jak i w rezultacie utraty mienia, prądu i dostępu do podstawowych usług.

Atak wymusza na Ukrainie odpowiedź militarną i ostrą reakcję dyplomatyczną. Rząd w Kijowie podkreśla, że agresja ma charakter nie tylko militarny, ale i psychologiczny ma podważać poczucie bezpieczeństwa i mobilizować społeczność międzynarodową do zdecydowanej reakcji.

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

