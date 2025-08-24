Katastrofa po spadku! Zamiast fortuny możesz odziedziczyć długi.
Dziedziczenie majątku czy długów? Spadek może być skarbem albo finansową pułapką. Dziedziczenie kojarzy się zwykle z niespodziewanym wzbogaceniem – mieszkaniem, samochodem, pieniędzmi czy udziałami w firmie. Ale uwaga: razem z majątkiem możesz odziedziczyć także długi, niespłacone kredyty, zaległe podatki, czynsze czy odsetki.
W najgorszym scenariuszu wartość zobowiązań przewyższa wartość spadku, a wtedy zamiast fortuny trafiasz w sam środek finansowej katastrofy.
Jak się bronić przed długami spadkowymi?
Polskie prawo daje kilka możliwości. Najbezpieczniejsza jest opcja przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza – odpowiadasz wtedy za długi tylko do wysokości odziedziczonego majątku. Ale uwaga: jeśli w ciągu sześciu miesięcy od dowiedzenia się o spadku nie złożysz żadnego oświadczenia, prawo automatycznie przypisze ci tę właśnie formę przyjęcia. To rozwiązanie chroni przed najgorszym, choć czasami oznacza, że na rękę nie zobaczysz ani złotówki.
Drugą opcją jest odrzucenie spadku – składasz stosowne oświadczenie u notariusza lub w sądzie. Wtedy cały majątek (i długi) przechodzą na innych spadkobierców, a jeśli wszyscy się zrzekną – na Skarb Państwa. Coraz częściej całe rodziny wspólnie podejmują taką decyzję, aby uniknąć wieloletniego kredytowego horroru.
Spadek a wierzyciele
W wyjątkowych sytuacjach można próbować uchylić skutki odrzucenia spadku, ale to już decyzja sądu, który ocenia indywidualne argumenty. Trzeba jednak pamiętać, że wierzyciele mogą zakwestionować takie odrzucenie, jeśli narusza ich interesy. Mogą wtedy żądać spłaty zobowiązań mimo decyzji spadkobiercy.
Dokumenty, spis inwentarza i pułapki
Zanim podejmiesz decyzję, konieczne jest sprawdzenie dokumentów, kont bankowych i ewentualnych wezwań do zapłaty. Jeśli sytuacja jest niejasna, można wystąpić o sądowy spis inwentarza – to narzędzie pozwala ustalić, czy w spadku kryje się prawdziwy majątek, czy raczej finansowe pole minowe.
Dziedziczenie – szansa i ryzyko
Spadek może być życiową szansą, ale i początkiem dramatu, jeśli bezrefleksyjnie przyjmiesz zobowiązania, które ci się nie należą. Dlatego prawnicy podkreślają: dziedziczenie to nie kwestia przypadku, a świadomej decyzji. Bo fortuna odziedziczona bez analizy może zamienić się w kosztowną tragedię.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.