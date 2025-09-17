Katastrofa pogodowa! W górach spadnie już śnieg.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada burze i śnieg w Tatrach. Pogoda szykuje niespodzianki. Nadchodzące dni mogą być dla turystów i miłośników gór pełne zimowej i burzowej aury. Synoptycy IMGW ostrzegają, że w środę i czwartek nad Polskę dotrze front z intensywnymi opadami deszczu, gwałtownymi burzami i śniegiem na najwyższych szczytach Tatr.
Już w środę największe opady wystąpią na północy i wschodzie kraju. Na Wybrzeżu spodziewane są ulewy z burzami, gdzie suma deszczu może sięgnąć 20 milimetrów. W Tatrach będzie zdecydowanie chłodniej niż zwykle. Wysoko w górach spadnie deszcz ze śniegiem, a miejscami sam śnieg. W czwartek sytuacja uspokoi się tylko częściowo. Nadal będą możliwe przelotne deszcze we wschodniej, północnej i zachodniej Polsce.
Temperatura pozostanie umiarkowana. W dolinach wyniesie od 14 do 18 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich około 13, a wysoko w Tatrach jeszcze mniej. Wiatr w górach może osiągać porywy do 70–75 kilometrów na godzinę, co dodatkowo zwiększy ryzyko dla turystów.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz wycieczkę w Tatry, przygotuj się na trudne warunki. Wysokie partie gór mogą być śliskie, mokre i niebezpieczne. Szczególnie groźne będą szlaki prowadzące odsłoniętymi grzbietami górskimi, gdzie brak naturalnej osłony od wiatru i burz. W takich miejscach ryzyko porażenia piorunem czy upadku jest znacznie wyższe.
Zrezygnuj z długich tras w czasie burz i pamiętaj, że nagła zmiana pogody może zaskoczyć nawet doświadczonych turystów. W miastach i na północnym wschodzie lepiej mieć pod ręką parasol i kurtkę przeciwdeszczową. Kierowcy muszą liczyć się z ograniczoną widocznością i śliskimi drogami. To nie jest zwykła prognoza, lecz ostrzeżenie. Pogoda w Tatrach potrafi zmienić się w kilka minut i zamienić wycieczkę w dramat. Czy jesteś gotowy na niespodziewany atak zimy?
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.