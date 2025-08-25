Katastrofa samolotu w Polsce. Żadna z osób na pokładzie nie przeżyła
W Krzycku Wielkim, w powiecie leszczyńskim (woj. wielkopolskie), doszło do dramatycznej katastrofy lotniczej. Niewielka awionetka spadła na pole, a następnie stanęła w ogniu. Na pokładzie znajdowały się dwie osoby – niestety żadna z nich nie przeżyła.
Świadkowie zdarzenia nagrali moment tragedii, a wideo szybko obiegło sieć, ukazując skalę dramatu. Jak podają służby, maszyna spadła tuż obok zabudowań – w ogródku, w którym na szczęście nie było nikogo.
Według informacji przekazanych przez Komendę Miejską PSP w Lesznie, w awionetce podróżowało dwóch mężczyzn. Po zderzeniu z ziemią maszyna zapaliła się, a płomienie objęły wrak. Na miejscu natychmiast rozpoczęto akcję ratunkową, jednak życia poszkodowanych nie udało się uratować.
– Doszło do pożaru. W działaniach gaśniczych uczestniczą jednostki OSP z okolicznych miejscowości oraz strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lesznie – poinformował w rozmowie z Interią Dominik Wels z biura prasowego PSP.
Na miejscu wciąż pracują służby ratunkowe. Teren zabezpiecza policja, a wkrótce ma pojawić się prokurator, który przejmie nadzór nad dalszymi czynnościami wyjaśniającymi przyczyny tragedii.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.