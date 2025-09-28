Katastrofa w Kijowie! Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy, pocisko wciąz uderzaja w miasto.
W stolicy Ukrainy zarejestrowano co najmniej sześć osób rannych w wyniku długotrwałego, intensywnego ataku Rosji. W Kijowie po godzinie 7:30 nad ranem odnotowano liczne eksplozje oraz wystrzały systemów obrony powietrznej.
Zmasowany atak był prowadzony przy użyciu rakiet i dronów. W jego efekcie zniszczeniu uległ pięciopiętrowy blok mieszkalny oraz wybuchły pożary w kilku częściach miasta.
W dzielnicy Dnieprowskiej płoną samochody, a w Sołomiańskiej doszło do uderzeń odłamkami. Mer Kijowa Witalij Kliczko apeluje o zachowanie ostrożności, ponieważ kolejne fale uderzeń mogą się pojawić.
Władze obwodu kijowskiego informują o licznych pożarach budynków prywatnych, publicznych i przemysłowych. Atak objął też inne regiony Ukrainy, w tym Zaporoże i Chmielnicki.
Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w reakcji na aktywność rosyjską nad Ukrainą uruchomiono operacje polskiego i sojuszniczego lotnictwa.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.