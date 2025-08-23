Katastrofalna pogoda uderza w Polskę. IMGW ostrzega miliony mieszkańców
Silny wiatr i gwałtowne burze nadciągają nad Polskę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla aż ośmiu województw, obejmujących zachodnią i centralną część kraju. W sobotę wiatr w porywach może osiągać nawet 70 km/h, a miejscami spodziewane są intensywne opady deszczu i burze. Synoptycy ostrzegają przed trudnymi warunkami pogodowymi i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
Wichury i gwałtowne burze nad Polską. IMGW ostrzega osiem województw
Sobota w wielu regionach Polski zapowiada się wyjątkowo niespokojnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem i gwałtownymi burzami. Alerty obejmują osiem województw w zachodniej i centralnej części kraju. Synoptycy ostrzegają przed porywami wiatru dochodzącymi nawet do 70 km/h.
Alerty dla zachodniej i centralnej Polski
Według komunikatu IMGW, ostrzeżenia przed wichurą obowiązują w województwach: pomorskim (powiaty południowe), zachodniopomorskim (powiaty południowe), wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim (z wyłączeniem północno-wschodnich powiatów), łódzkim (północ i północny zachód) oraz w części województwa mazowieckiego (powiaty: sierpecki, płocki, gostyniński i sochaczewski).
Na tym obszarze prognozowany jest wiatr o średniej prędkości około 40 km/h, który w porywach może dochodzić do 70 km/h. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 12 do 20 w sobotę. Synoptycy oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk na 70 proc.
Burze z silnym deszczem i wiatrem
Oprócz wichur IMGW wydał także alerty przed burzami dla zachodniej części województwa pomorskiego i północnej części województwa zachodniopomorskiego. Tam mogą wystąpić burze z opadami deszczu od 15 do 20 mm i porywami wiatru do 70 km/h. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 11 do 20 w sobotę.
Synoptycy ostrzegają: możliwe trudne warunki
Już w sobotę od rana nad Bałtykiem pojawiły się pierwsze burze i opady deszczu. W ciągu dnia zjawiska będą się nasilać i przesuwać w głąb kraju. Meteorolodzy podkreślają, że silny wiatr w połączeniu z intensywnymi opadami może powodować lokalne szkody, utrudnienia w ruchu drogowym oraz przerwy w dostawach prądu. Instytut apeluje o zachowanie ostrożności i zabezpieczenie przedmiotów, które mogą zostać porwane przez wiatr. Zaleca się także unikanie parkowania samochodów pod drzewami oraz ostrożność w trakcie burz.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.