Kiedy w końcu zrobi się ciepło w kaloryferach? Lokatorzy wściekli na spółdzielnie! Jedni już grzeją, inni dalej marzną.
Sezon grzewczy 2025/2026: kiedy zaczną grzać kaloryfery? Wielu mieszkańców zastanawia się, kiedy w nowym sezonie grzewczym 2025/2026 poczują w swoich mieszkaniach ciepło.
Warto wiedzieć, że nie ma jednej, ogólnokrajowej daty na uruchomienie ogrzewania decyzje zapadają lokalnie, w oparciu o pogodę, regulacje i oczekiwania mieszkańców.
Start ogrzewania zwykle następuje, gdy średnia dobowej temperatury zewnętrznej utrzymuje się przez kilka dni poniżej 10-12 °C. W praktyce oznacza to, że grzejniki mogą być uruchomione już pod koniec września, ale częściej dzieje się to w październiku. W blokach i budynkach wielorodzinnych o rozpoczęciu sezonu decydują spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty lub zarządcy często reagując na sygnały od mieszkańców, prognozy pogody i zmiany w temperaturach wewnątrz lokali.
Choć wiele osób przyjmuje 15 października jako nieoficjalny symboliczny start sezonu, przepisy nie narzucają takiego terminu. Rozporządzenie ministra gospodarki określa sezon grzewczy jako okres, gdy „warunki atmosferyczne powodują konieczność dostarczania ciepła do budynków” co oznacza, że termin uruchomienia ogrzewania zależy od realnego zapotrzebowania i lokalnych warunków.
W praktyce, w budynkach wyposażonych w nowoczesne systemy automatyki pogodowej grzanie może włączyć się samodzielnie, gdy czujniki odnotują spadek temperatur. W starszych instalacjach decyzję podejmuje administracja budynku często po konsultacji z mieszkańcami.
Warto też pamiętać o obowiązkach technicznych przed sezonem. Przewody kominowe powinny zostać sprawdzone i oczyszczone, grzejniki odpowietrzone, a instalacje ocenione pod kątem szczelności. Dzięki temu uniknie się awarii i zapewni się efektywną pracę systemu cieplnego.
