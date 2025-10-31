Kierowco, uważaj! Nadchodzi mgła, która pochłonie wszystko na swojej drodze.
Mgły ograniczą widoczność do 200 metrów. Synoptycy wydali ważne ostrzeżenie. Przed nami noc, która może być wyjątkowo niebezpieczna dla kierowców i pieszych.
Według Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidywane są gęste mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów, a z czwartku na piątek ten limit może wzrosnąć do 300 metrów.
Na przeważającym obszarze kraju spodziewamy się dużego zachmurzenia, a lokalnie możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Przygruntowy mróz i wilgoć będą sprzyjać powstawaniu mgły, zwłaszcza w rejonach kotlin, dolin i w okolicach zbiorników wodnych. Ciśnienie utrzymuje się na umiarkowanym poziomie, a wiatr będzie słaby, co dodatkowo sprzyja zaleganiu mgły.
Dla kierowców oznacza to konieczność dostosowania prędkości, używania świateł drogowych i życie w stanie zwiększonej uwagi. Piesi powinni zadbać o elementy odblaskowe i unikać przechodzenia w miejscach słabo oświetlonych. Gęsta mgła to zawsze czynnik zwiększonego ryzyka widoczność skraca się gwałtownie i nawet na głównej drodze można stracić orientację.
Warto pamiętać, że usterki związane z niedostrzeganiem przeszkód, nagłe hamowania, a także zderzenia w takich warunkach mogą mieć poważne konsekwencje. Zadbanie o odpowiednie ustawienie świateł, zachowanie bezpiecznej odległości i ograniczenie prędkości może dziś uratować życie.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.