Klienci bez dostępu do PKO BP. Bank wyłącza aplikacje i serwisy
PKO Bank Polski przygotowuje się do jednej z najdłuższych przerw technicznych w tym roku. W niedzielę 21 września 2025 roku klienci przez 13 godzin stracą dostęp do kluczowych usług bankowych. Sprawdź, co będzie działać, a z czego nie skorzystasz. Modernizacja systemów największego banku w Polsce potrwa od północy do godziny 13:00 w niedzielę. To wyjątkowo długa przerwa, która może skutecznie utrudnić życie milionom klientów korzystających z bankowości elektronicznej na co dzień.
Które usługi będą niedostępne?
Podczas 13-godzinnej przerwy klienci PKO BP nie będą mogli korzystać z serwisu internetowego iPKO ani iPKO Biznes. Oznacza to brak dostępu do podstawowych funkcji bankowości internetowej, takich jak sprawdzenie salda, wykonanie przelewów czy zarządzanie kontem przez przeglądarkę internetową.
Całkowicie niedostępna będzie też aplikacja PKO Junior, dedykowana najmłodszym klientom banku. Przedsiębiorcy stracą dostęp do aplikacji mobilnej iPKO Biznes, co oznacza, że obsługujący swoje finanse online powinni wcześniej zaplanować wszystkie ważne operacje.
Nie będzie działać również funkcja Open Banking, która umożliwia dostęp do konta PKO BP z poziomu aplikacji innych banków czy firm fintech. Klienci nie będą też mogli skorzystać z płatności internetowych „Płacę z iPKO”.
Aplikacja IKO z ograniczeniami
Aplikacja IKO, z której korzysta już ponad 8 milionów klientów banku, nie zostanie całkowicie wyłączona, ale jej funkcjonalność będzie mocno ograniczona. W czasie przerwy technicznej będzie można z niej skorzystać wyłącznie do płatności BLIKIEM w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz do wypłaty gotówki z bankomatów.
Wszystkie pozostałe funkcje aplikacji IKO będą niedostępne. To oznacza brak możliwości sprawdzania salda, wykonywania przelewów, zarządzania produktami bankowymi czy korzystania z innych usług dostępnych normalnie w aplikacji.
Nie będzie też działać mobilna autoryzacja transakcji – zostanie ona zastąpiona przez kody SMS, które mogą być mniej wygodne dla użytkowników przyzwyczajonych do potwierdzania operacji w aplikacji.
Karty płatnicze nadal w użyciu
Dobra wiadomość dla klientów to fakt, że karty płatnicze będą działały bez większych ograniczeń. W bankomatach i sklepach stacjonarnych wszystkie karty PKO BP będą funkcjonować normalnie.
W przypadku płatności kartą w internecie sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Autoryzacja płatności internetowych kartą w systemie 3D-Secure 2 będzie możliwa wyłącznie za pomocą kodów SMS i PIN-u do karty. Oznacza to, że nie będzie można skorzystać z mobilnej autoryzacji w aplikacji IKO, jak to się dzieje na co dzień.
Klienci powinni więc być przygotowani na to, że płatności online mogą potrwać nieco dłużej ze względu na konieczność oczekiwania na SMS-a z kodem autoryzacyjnym.
Co to oznacza dla klientów banku?
Dla milionów użytkowników PKO BP niedzielna przerwa może być sporym utrudnieniem. Osoby przyzwyczajone do codziennego korzystania z bankowości mobilnej nie będą mogły sprawdzić salda, wykonać pilnych przelewów czy zarządzać swoimi finansami przez aplikację.
Szczególnie uciążliwe może to być dla przedsiębiorców, którzy często potrzebują szybkiego dostępu do rachunków firmowych, nawet w weekendy. Brak dostępu do iPKO Biznes przez 13 godzin może wpłynąć na planowane operacje biznesowe.
Klienci powinni także pamiętać, że w niedziele wiele sklepów i usług działa, więc ograniczenia w dostępie do niektórych funkcji płatniczych mogą być odczuwalne podczas weekendowych zakupów.
Jak się przygotować na przerwę?
PKO Bank Polski zaleca klientom wykonanie wszystkich ważnych transakcji przed rozpoczęciem prac technicznych. Jeśli planujesz pilny przelew, opłacenie rachunków czy inne operacje bankowe, najlepiej zrób to w sobotę.
Warto również sprawdzić saldo na koncie przed przerwą, aby uniknąć problemów z płatnościami w niedzielę. Jeśli korzystasz z automatycznych płatności czy przelewów zaplanowanych na niedzielę, upewnij się, że będą mogły zostać zrealizowane.
Przedsiębiorcy korzystający z iPKO Biznes powinni szczególnie dokładnie przeanalizować swoje plany na niedzielę i ewentualnie przesunąć ważne operacje na wcześniejszy termin.
Dlaczego banki robią przerwy techniczne?
Regularne przerwy techniczne to standard w branży bankowej. Służą one modernizacji systemów, instalowaniu aktualizacji bezpieczeństwa oraz usprawnianiu funkcjonalności aplikacji i serwisów internetowych.
PKO BP, jako największy bank w Polsce obsługujący miliony klientów, musi regularnie aktualizować swoją infrastrukturę IT, aby zapewnić bezpieczeństwo i płynność działania. Takie prace wymagają czasowego wyłączenia systemów, co jest nieuniknione.
Bank zwykle planuje takie przerwy na weekendy, gdy ruch w systemach jest mniejszy niż w dni robocze. Niedziele są często wybierane jako optymalne terminy, ponieważ większość transakcji biznesowych odbywa się w tygodniu.
Czy to się często zdarza?
Przerwy techniczne w PKO BP zdarzają się regularnie, choć zazwyczaj są krótsze niż planowana 13-godzinna pauza. W tym roku bank już kilkakrotnie informował o podobnych przerwach, choć większość z nich trwała od 4 do 9 godzin.
Ostatnie większe przerwy miały miejsce m.in. w marcu i czerwcu 2025 roku. Zazwyczaj dotyczą one podobnego zakresu usług – aplikacji mobilnych, serwisów internetowych i niektórych funkcji płatniczych.
Bank stara się informować klientów z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych pracach, publikując komunikaty na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
Alternatywy na czas przerwy
W czasie przerwy klienci mogą skorzystać z bankomatów do wypłaty gotówki, pod warunkiem że mają przy sobie kartę. Płatności BLIKIEM będą nadal możliwe przez aplikację IKO, więc podstawowe zakupy nie powinny stanowić problemu.
Dla pilnych operacji bankowych można również skorzystać z oddziałów banku, choć w niedzielę większość z nich jest zamknięta. W sytuacjach awaryjnych dostępna jest infolinia bankowa, choć jej możliwości w zakresie obsługi operacji mogą być ograniczone.
Niektórzy klienci mogą również rozważyć skorzystanie z usług innych banków, w których mają konta, jako alternatywy na czas przerwy w PKO BP.
Reakcje klientów na długie przerwy
Długie przerwy techniczne często wywołują niezadowolenie klientów, szczególnie tych najbardziej aktywnych w bankowości elektronicznej. W mediach społecznościowych pojawiają się komentarze o niedogodnościach związanych z brakiem dostępu do podstawowych usług bankowych.
Część klientów kwestionuje też konieczność tak długich przerw, argumentując, że inne banki radzą sobie z modernizacją systemów w krótszym czasie. PKO BP tłumaczy jednak, że skala operacji wymaga odpowiednio długich okien technicznych.
Bank stara się minimalizować niedogodności, pozostawiając działające podstawowe funkcje płatnicze i informując klientów z wyprzedzeniem o planowanych przerwach.
