Kolejki gwarantowane! Rabaty aż do -52%, ale trzeba się spieszyć
W najbliższy weekend w popularnej sieci handlowej szykuje się wyjątkowa akcja, która może przyciągnąć tłumy klientów. Sklepy przygotowały ofertę specjalną, która obowiązywać będzie tylko przez jeden dzień i obejmie szeroki wybór produktów. To wydarzenie zapowiada się jako jedna z największych okazji zakupowych końcówki lata.
Super Sobota w Kauflandzie – promocje do -52%
Już w sobotę, 23 sierpnia 2025 roku, w Kauflandzie czeka na klientów wyjątkowa akcja promocyjna „Super Sobota”. Sieć przygotowała zniżki sięgające nawet 52%, obejmujące zarówno mięso, nabiał, świeże warzywa i owoce, jak i produkty z lady rybnej i stoiska z antipasti. To świetna okazja, by zrobić większe zakupy w obniżonych cenach tuż przed końcem wakacji.
Mięsne hity i świeże produkty
Największe obniżki dotyczą mięsa – polska karkówka wieprzowa bez kości kosztować będzie tylko 7,99 zł za 560 g, co oznacza rabat aż 52%. W ofercie znalazła się także kaczka tuszka w cenie 8,99 zł/kg, czyli o prawie połowę taniej, ale tylko z kartą Kaufland Card.
Z kolei miłośnicy świeżych owoców zapłacą mniej za polskie maliny – opakowanie 200 g przeceniono z 11,99 zł na 6,99 zł, a więc o 41% taniej. W warzywnym dziale hitem będą ogórki gruntowe luzem, które kupimy za jedyne 4,99 zł/kg, czyli o połowę taniej niż zwykle.
Nabiał i ryby w promocji
W strefie chłodniczej również nie zabraknie atrakcji. Masło ekstra Mlekpol Mazurski Smak 200 g dostępne będzie za 4,99 zł/opak., czyli o 47% taniej, ale tylko dla posiadaczy karty lojalnościowej. Promocje obejmą także wszystkie antipasti oraz ryby wędzone i w marynacie z lady – tutaj zniżki sięgną 30%.
Dlaczego warto skorzystać?
„Super Sobota” to jedna z najpopularniejszych akcji Kauflandu, która przyciąga klientów dużymi obniżkami na podstawowe produkty spożywcze. Promocje są ograniczone czasowo i dostępne tylko w sobotę, dlatego sieć zachęca, aby zaplanować zakupy wcześniej.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.