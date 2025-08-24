Kolejna fala wyłudzeń. Sprawdź, jak rozpoznać fałszywe wiadomości
Coraz więcej Polaków pada ofiarą wyłudzeń, a oszuści wymyślają coraz sprytniejsze metody, by wyciągnąć pieniądze i dane osobowe. Podszywają się pod banki, policję, ZUS czy firmy kurierskie, wykorzystując strach i pośpiech, by ofiary działały bez zastanowienia. Eksperci ostrzegają: wystarczy jeden klik w fałszywy link lub podanie danych przez telefon, aby stracić oszczędności życia.
Wyłudzenia wciąż rosną. Jak nie dać się oszukać?
Polacy coraz częściej padają ofiarą wyłudzeń – od fałszywych telefonów i SMS-ów, po podszywanie się pod urzędy i banki. Oszuści nie tylko wyciągają pieniądze, ale też kradną dane, które później wykorzystują do zaciągania kredytów czy zakupów na cudze konto. Eksperci ostrzegają, że to zjawisko przybiera na sile, a metody naciągaczy stają się coraz bardziej wyrafinowane.
Najpopularniejsze metody oszustów
Oszuści najczęściej działają pod przykrywką instytucji, które budzą zaufanie – ZUS-u, banku, policji czy firm kurierskich. Wysyłają SMS-y z linkiem do „dopłaty za paczkę”, dzwonią z informacją o „podejrzanych przelewach” czy „zagrożeniu konta bankowego”. Często podszywają się też pod bliskich, wysyłając wiadomości w stylu „mamo, zepsuł mi się telefon, wyślij szybko pieniądze”.
Nie brakuje również wyłudzeń w internecie. Popularne są fałszywe sklepy online z wyjątkowo niskimi cenami, a także oferty pracy lub inwestycji, które okazują się pułapką na naiwnych.
Jak się bronić?
Najważniejsza zasada to czujność i brak pośpiechu. Oszuści zawsze chcą, by ofiara działała szybko i bez zastanowienia – dlatego straszą, że „zaraz zablokują konto” albo „przepadnie paczka”. Nigdy nie wolno klikać w podejrzane linki, podawać danych logowania do banku czy wysyłać pieniędzy pod wpływem emocji.
Warto pamiętać:
- Bank, ZUS czy policja nigdy nie proszą przez telefon o podanie loginów, haseł czy przelew środków na „bezpieczne konto”.
- Jeśli otrzymamy podejrzany telefon lub SMS, najlepiej przerwać rozmowę i samemu zadzwonić na oficjalny numer instytucji.
- Należy regularnie monitorować swój raport BIK – w ten sposób można sprawdzić, czy ktoś nie zaciągnął kredytu na nasze dane.
Co zrobić, jeśli padniemy ofiarą?
Jeżeli ktoś dał się oszukać, należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem i zastrzec dostęp do konta. Trzeba też zgłosić sprawę na policję oraz w urzędzie gminy wyrobić nowy dowód osobisty, jeśli istnieje ryzyko kradzieży tożsamości. Eksperci podkreślają, że najlepszą ochroną jest edukacja i świadomość. Im więcej wiemy o metodach oszustów, tym trudniej nas oszukać.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.