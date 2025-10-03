Kolejne porwanie dla okupu! Zakładnik uwolniony, dwaj mężczyźni w areszcie.
Uwolniono 24-latka, obywatel Białorusi i Polak aresztowani za porwanie dla okupu. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn obywatela Białorusi i obywatela Polski podejrzanych o brutalne porwanie 24-letniego mężczyzny.
Ofiara była przetrzymywana dla okupu, a sprawcy grozili jej rodzinie. Dzięki szybkiej i zdecydowanej akcji funkcjonariuszy zakładnik został uwolniony, a porywacze trafili do aresztu.
Dramat rozpoczął się, gdy rodzina ofiary zgłosiła uprowadzenie. Policja natychmiast rozpoczęła działania operacyjne, które doprowadziły do ustalenia miejsca przetrzymywania zakładnika. Funkcjonariusze wkroczyli do akcji, obezwładnili podejrzanych i uwolnili 24-latka.
Śledczy ustalili, że porywacze żądali wysokiego okupu i grozili zarówno porwanemu, jak i jego bliskim. Dzięki błyskawicznej interwencji udało się uniknąć tragedii, a młody mężczyzna wyszedł z dramatycznej sytuacji bez obrażeń.
Prokuratura postawiła podejrzanym zarzuty uprowadzenia dla okupu, pozbawienia wolności oraz wymuszenia rozbójniczego. Obaj zostali aresztowani i czekają na kolejne decyzje sądu. Śledczy badają, czy działali samodzielnie, czy też byli częścią większej grupy przestępczej.
To głośne zdarzenie pokazuje, że porwania dla okupu nie są jedynie scenariuszem filmowym, ale realnym zagrożeniem, które może wydarzyć się także w Polsce. Tym razem dzięki skutecznej akcji policji udało się uratować życie i zdrowie młodego człowieka.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.