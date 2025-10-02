Kolejne prowokacje u polskich granic! Tusk potwierdza niepokojące działania Rosji.

2 października 2025 18:47 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Premier Donald Tusk poinformował o niepokojących manewrach rosyjskich jednostek w pobliżu portu w Szczecinie. Według relacji rządu działania te mają charakter prowokacyjny i wpisują się w szerszą strategię destabilizacji na Morzu Bałtyckim.

Szef rządu zaznaczył, że Polska nie pozostanie bierna, wojsko monitoruje obszar, a służby zostały postawione w stan gotowości. Tusk podkreślił, że incydent nie jest przypadkowy i może być elementem działań hybrydowych wobec infrastruktury wojskowej i cywilnej.

W ocenie premiera Bałtyk podobnie jak dziś wschodnia granica może stać się areną stałych napięć. Rosyjskie prowokacje nad morzem, szczególnie w pobliżu kluczowych portów, stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego i strategicznej infrastruktury Polski.

Tusk zapowiedział, że działania polskich sił zbrojnych będą konsekwentne i skoordynowane ze sojusznikami. Wraz z MON rząd planuje podjęcie kroków prawnych oraz dyplomatycznych w celu przeciwdziałania eskalacji agresji.

 

