Kolejne prowokacje u polskich granic! Tusk potwierdza niepokojące działania Rosji.
Premier Donald Tusk poinformował o niepokojących manewrach rosyjskich jednostek w pobliżu portu w Szczecinie. Według relacji rządu działania te mają charakter prowokacyjny i wpisują się w szerszą strategię destabilizacji na Morzu Bałtyckim.
Szef rządu zaznaczył, że Polska nie pozostanie bierna, wojsko monitoruje obszar, a służby zostały postawione w stan gotowości. Tusk podkreślił, że incydent nie jest przypadkowy i może być elementem działań hybrydowych wobec infrastruktury wojskowej i cywilnej.
W ocenie premiera Bałtyk podobnie jak dziś wschodnia granica może stać się areną stałych napięć. Rosyjskie prowokacje nad morzem, szczególnie w pobliżu kluczowych portów, stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego i strategicznej infrastruktury Polski.
Tusk zapowiedział, że działania polskich sił zbrojnych będą konsekwentne i skoordynowane ze sojusznikami. Wraz z MON rząd planuje podjęcie kroków prawnych oraz dyplomatycznych w celu przeciwdziałania eskalacji agresji.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
