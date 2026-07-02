Kolejne zderzenie na przejeździe kolejowym na Mazowszu. Szynobus zderzył się z ciężarówką
Do kolejnego groźnego zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w miejscowości Kaczorowy w gminie Raciąż (woj. mazowieckie). Szynobus zderzył się tam z samochodem ciężarowym marki Scania z dwiema naczepami. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
Do wypadku doszło we wtorek około godziny 12:20 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Jak poinformowała Policja Płońsk, ciężarówką kierował 42-letni mieszkaniec powiatu zgierskiego w województwie łódzkim.
Szynobusem podróżowało 12 pasażerów oraz trzy osoby z obsługi. Mimo groźnie wyglądającego zderzenia żadna z osób biorących udział w zdarzeniu nie odniosła obrażeń.
To już kolejne zdarzenie w tym miejscu
Policjanci zwracają uwagę, że nie jest to pierwszy wypadek na tym przejeździe. W związku z kolejnym incydentem ponownie apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejazdów kolejowych.
Funkcjonariusze przypominają, że należy bezwzględnie stosować się do znaków drogowych pionowych i poziomych, zachować czujność, obserwować tory oraz upewnić się, że przejazd jest bezpieczny. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragicznych konsekwencji.
Policja przypomina: pociąg nie zatrzyma się od razu
Mundurowi podkreślają również, że pociąg nie ma możliwości zatrzymania się w miejscu. Droga hamowania składu jest bardzo długa, dlatego bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych zależy przede wszystkim od odpowiedzialnego zachowania uczestników ruchu drogowego.
Policja apeluje do wszystkich kierowców o rozwagę i przestrzeganie przepisów, zwłaszcza podczas przekraczania przejazdów kolejowych, gdzie nawet niewielki błąd może zakończyć się tragedią.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.