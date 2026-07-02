Kolejne zderzenie na przejeździe kolejowym na Mazowszu. Szynobus zderzył się z ciężarówką

2 lipca 2026 14:24 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do kolejnego groźnego zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w miejscowości Kaczorowy w gminie Raciąż (woj. mazowieckie). Szynobus zderzył się tam z samochodem ciężarowym marki Scania z dwiema naczepami. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Kolejne zderzenie na przejeździe kolejowym Fot. Policja Płońsk
Kolejne zderzenie na przejeździe kolejowym Fot. Policja Płońsk

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 12:20 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Jak poinformowała Policja Płońsk, ciężarówką kierował 42-letni mieszkaniec powiatu zgierskiego w województwie łódzkim.

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Szynobusem podróżowało 12 pasażerów oraz trzy osoby z obsługi. Mimo groźnie wyglądającego zderzenia żadna z osób biorących udział w zdarzeniu nie odniosła obrażeń.

To już kolejne zdarzenie w tym miejscu

Policjanci zwracają uwagę, że nie jest to pierwszy wypadek na tym przejeździe. W związku z kolejnym incydentem ponownie apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejazdów kolejowych.

Funkcjonariusze przypominają, że należy bezwzględnie stosować się do znaków drogowych pionowych i poziomych, zachować czujność, obserwować tory oraz upewnić się, że przejazd jest bezpieczny. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragicznych konsekwencji.

Policja przypomina: pociąg nie zatrzyma się od razu

Mundurowi podkreślają również, że pociąg nie ma możliwości zatrzymania się w miejscu. Droga hamowania składu jest bardzo długa, dlatego bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych zależy przede wszystkim od odpowiedzialnego zachowania uczestników ruchu drogowego.

Policja apeluje do wszystkich kierowców o rozwagę i przestrzeganie przepisów, zwłaszcza podczas przekraczania przejazdów kolejowych, gdzie nawet niewielki błąd może zakończyć się tragedią.

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