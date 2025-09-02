Kolejny gigantyczny pożar. Działania potrwają cały dzień

2 września 2025 09:49 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W Bełżycach (woj. lubelskie) trwa akcja dogaszania ogromnego pożaru pryzmy odpadów. Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, na miejscu od rana zaangażowanych jest około 60 strażaków i 18 wozów bojowych, a działania mogą potrwać przez cały dzień, z możliwością przedłużenia – wszystko zależy od rozwoju sytuacji.

Fot. Państwowa Straż Pożarna

Gigantyczny pożar odpadów

Pożar wybuchł na terenie sortowni odpadów komunalnych i objął powierzchnię o wymiarach ok. 30x100x5 metrów. Mimo że ogień został już zlokalizowany, konieczne jest intensywne przelewanie i dogaszanie pogorzeliska, by nie dopuścić do ponownego rozgorzenia płomieni.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że pożar rozprzestrzeniał się gwałtownie – nad miejscowością unosiły się gęste, czarne kłęby dymu, widoczne z wielu kilometrów. Na miejsce skierowano liczne zastępy z PSP i OSP z całego regionu.

Trudne warunki pracy

Strażacy pracują w trudnych warunkach – wysokie temperatury, zadymienie i obecność różnorodnych odpadów zwiększają ryzyko. Z informacji służb wynika, że w akcji wykorzystywane są ciężkie wozy gaśnicze, cysterny z wodą, ładowarki oraz sprzęt do usuwania spalonych śmieci.

Na ten moment brak informacji o osobach poszkodowanych, jednak służby apelują do mieszkańców o unikanie okolicy oraz zamknięcie okien w domach.

Co to oznacza dla czytelnika?

  • Jeśli mieszkasz w okolicach Bełżyc, unikać kontaktu z dymem – może zawierać toksyczne substancje.

  • Nie podchodź w pobliże miejsca pożaru – to teren działań służb ratowniczych.

  • Sprawdź komunikaty lokalnych władz – możliwe są czasowe utrudnienia w ruchu.

Sytuacja jest rozwojowa – będziemy informować na bieżąco o dalszych działaniach służb i skutkach pożaru.

