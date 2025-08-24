Kolejny gigantyczny pożar w Polsce. W powietrzu mogą znajdować się toksyczne substancje

24 sierpnia 2025 10:22 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W nocy z soboty na niedzielę (23/24 sierpnia 2025 r.) doszło do poważnego pożaru zakładu obróbki opon w Szczecinie. Ogień objął budynek o powierzchni około 1500 m². Jedna osoba została ranna. Akcja gaśnicza wciąż trwa.

Fot. Warszawa w Pigułce

Gęsty dym nad miastem i alert dla mieszkańców

Pożar wywołał ogromne zadymienie w okolicy. W związku z tym władze wydały specjalny komunikat ostrzegawczy dla mieszkańców.

Treść alertu:

„Uwaga! Pożar w zakładzie przetwarzającym opony w Szczecinie (ul. Ks. Kujota). Prosimy o unikanie zbliżania się do miejsca zdarzenia. Nie otwieraj okien i śledź komunikaty służb.”

W pobliżu zakładu opadała sadza, a w powietrzu unosił się gryzący dym, który był widoczny z wielu kilometrów.

Trudna akcja gaśnicza

Służby informują, że sytuacja jest bardzo wymagająca. Konstrukcja budynku została poważnie naruszona przez wysoką temperaturę, dlatego akcja prowadzona jest głównie z zewnątrz. Dogaszanie ognia może potrwać jeszcze kilka godzin.

Na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej, a teren został zabezpieczony przez służby porządkowe. W akcji uczestniczą także jednostki specjalistyczne, które monitorują jakość powietrza w okolicy.

Co to oznacza dla mieszkańców

Mieszkańcy pobliskich osiedli proszeni są o:

  • nieotwieranie okien,

  • unikanie przebywania na świeżym powietrzu,

  • śledzenie bieżących komunikatów służb.

Z uwagi na specyfikę pożaru opon, w powietrzu mogą znajdować się toksyczne substancje, dlatego zalecana jest szczególna ostrożność.

