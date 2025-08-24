Kolejny gigantyczny pożar w Polsce. W powietrzu mogą znajdować się toksyczne substancje
W nocy z soboty na niedzielę (23/24 sierpnia 2025 r.) doszło do poważnego pożaru zakładu obróbki opon w Szczecinie. Ogień objął budynek o powierzchni około 1500 m². Jedna osoba została ranna. Akcja gaśnicza wciąż trwa.
Gęsty dym nad miastem i alert dla mieszkańców
Pożar wywołał ogromne zadymienie w okolicy. W związku z tym władze wydały specjalny komunikat ostrzegawczy dla mieszkańców.
Treść alertu:
„Uwaga! Pożar w zakładzie przetwarzającym opony w Szczecinie (ul. Ks. Kujota). Prosimy o unikanie zbliżania się do miejsca zdarzenia. Nie otwieraj okien i śledź komunikaty służb.”
W pobliżu zakładu opadała sadza, a w powietrzu unosił się gryzący dym, który był widoczny z wielu kilometrów.
Trudna akcja gaśnicza
Służby informują, że sytuacja jest bardzo wymagająca. Konstrukcja budynku została poważnie naruszona przez wysoką temperaturę, dlatego akcja prowadzona jest głównie z zewnątrz. Dogaszanie ognia może potrwać jeszcze kilka godzin.
Na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej, a teren został zabezpieczony przez służby porządkowe. W akcji uczestniczą także jednostki specjalistyczne, które monitorują jakość powietrza w okolicy.
Co to oznacza dla mieszkańców
Mieszkańcy pobliskich osiedli proszeni są o:
-
nieotwieranie okien,
-
unikanie przebywania na świeżym powietrzu,
-
śledzenie bieżących komunikatów służb.
Z uwagi na specyfikę pożaru opon, w powietrzu mogą znajdować się toksyczne substancje, dlatego zalecana jest szczególna ostrożność.
