Kolejny rosyjski dron znaleziony w Polsce! Służby potwierdzają nowe lokalizacje

10 września 2025 21:02 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Policja poinformowała, że o godzinie 19:00 odnaleziono kolejny dron w miejscowości Smyków w powiecie kieleckim. To następne znalezisko w ciągu dnia, które dołącza do rosnącej listy miejsc, gdzie służby odnotowały obecność rosyjskich bezzałogowców.

Łącznie już kilkanaście dronów

Zgodnie z danymi przekazanymi przez policję o godzinie 18:00, potwierdzono łącznie 15 lokalizacji, w których odnaleziono szczątki dronów. Są to: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyrzyki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, okolice Radian i Sewerynów, Czyżów oraz Sobótka.

Dron w powiecie kieleckim

Najświeższe odkrycie w Smykowie (woj. świętokrzyskie) pokazuje, że obiekty pojawiają się w różnych częściach kraju. Służby podkreślają, że ich działania są prowadzone w ścisłej koordynacji z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojskiem Polskim.

Apel do mieszkańców

Funkcjonariusze apelują, by w przypadku natrafienia na szczątki dronów lub elementy wyglądające na części wojskowe, natychmiast informować policję i nie podchodzić do obiektów. Służby przypominają, że bezpieczeństwo obywateli jest priorytetem, a wszystkie znaleziska są zabezpieczane przez wyspecjalizowane jednostki.

