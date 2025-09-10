Kolejny rosyjski dron znaleziony w Polsce! Służby potwierdzają nowe lokalizacje
Policja poinformowała, że o godzinie 19:00 odnaleziono kolejny dron w miejscowości Smyków w powiecie kieleckim. To następne znalezisko w ciągu dnia, które dołącza do rosnącej listy miejsc, gdzie służby odnotowały obecność rosyjskich bezzałogowców.
Łącznie już kilkanaście dronów
Zgodnie z danymi przekazanymi przez policję o godzinie 18:00, potwierdzono łącznie 15 lokalizacji, w których odnaleziono szczątki dronów. Są to: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyrzyki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, okolice Radian i Sewerynów, Czyżów oraz Sobótka.
Dron w powiecie kieleckim
Najświeższe odkrycie w Smykowie (woj. świętokrzyskie) pokazuje, że obiekty pojawiają się w różnych częściach kraju. Służby podkreślają, że ich działania są prowadzone w ścisłej koordynacji z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojskiem Polskim.
Apel do mieszkańców
Funkcjonariusze apelują, by w przypadku natrafienia na szczątki dronów lub elementy wyglądające na części wojskowe, natychmiast informować policję i nie podchodzić do obiektów. Służby przypominają, że bezpieczeństwo obywateli jest priorytetem, a wszystkie znaleziska są zabezpieczane przez wyspecjalizowane jednostki.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.