Komornik nie ruszy tych pieniędzy. Nowe przepisy od 2026 roku zaskoczą wielu Polaków!
Od 2026 roku komornicy nie będą mogli zajmować wszystkich pieniędzy z kont dłużników. Nowe przepisy wprowadzają wyższy limit kwoty wolnej od egzekucji i rozszerzają listę świadczeń objętych ochroną. Rząd zapowiada, że zmiany mają przywrócić równowagę między prawami wierzycieli a godnością osób zadłużonych.
Od 2026 roku komornik nie zajmie już wszystkiego. Nowe przepisy mają chronić dłużników przed utratą podstawowych środków do życia
Od stycznia 2026 roku wejdą w życie przepisy, które wprowadzają istotne zmiany w zasadach egzekucji komorniczej. Nowe regulacje mają z jednej strony zwiększyć skuteczność odzyskiwania należności, z drugiej – zapewnić dłużnikom realną ochronę przed utratą minimum niezbędnego do życia. Komornicy nadal będą mogli zająć konta bankowe, ale nie wszystko, co się na nich znajduje.
Nowe zasady egzekucji komorniczej – mniej dramatyczne zajęcia, więcej ochrony socjalnej
Nowelizacja przepisów nie oznacza rewolucji, ale dostosowanie systemu egzekucji do współczesnych realiów. Coraz większy nacisk kładzie się na egzekucję elektroniczną – czyli zajmowanie środków na rachunkach bankowych zamiast fizycznego odbierania majątku. Takie rozwiązanie ma ograniczyć liczbę licytacji i pozwolić dłużnikom na stopniowe spłacanie zobowiązań bez utraty domu czy sprzętu codziennego użytku.
Według nowych zasad komornik nie może zająć wszystkich pieniędzy z konta – od 2026 roku kwota wolna od zajęcia wzrośnie do 3604,50 zł. Oznacza to, że niezależnie od wysokości długu, ta suma musi pozostać do dyspozycji dłużnika na pokrycie podstawowych wydatków.
Tego komornik nie może ruszyć – pełna lista wyjątków
Prawo wciąż chroni świadczenia społeczne i rodzinne. Komornik nie ma prawa zająć:
- świadczenia 800 plus,
- zasiłków rodzinnych i dodatków osłonowych,
- świadczeń z pomocy społecznej,
- alimentów,
- dopłat do opieki nad dzieckiem.
Zajęciu nie podlegają również rzeczy codziennego użytku, bez których funkcjonowanie byłoby niemożliwe. Chodzi m.in. o lodówkę, pralkę, kuchenkę, piekarnik, komputer używany do nauki lub pracy, a także leki i sprzęt medyczny.
Błędy komorników – jak odzyskać niesłusznie zajęte środki?
W praktyce zdarzają się pomyłki – komornicy czasem zajmują świadczenia, które powinny być wolne od egzekucji, zwłaszcza gdy wpływają na wspólny rachunek z innymi środkami. W takich sytuacjach dłużnik ma prawo złożyć zażalenie na czynności komornika, a środki powinny zostać zwrócone w ciągu trzech dni od zgłoszenia.
Eksperci podkreślają, że znajomość przepisów to dziś klucz do ochrony własnych praw. – „Egzekucja komornicza to trudny moment, ale nie musi oznaczać utraty wszystkiego. Dłużnik ma swoje prawa – i warto je znać, zanim będzie za późno” – mówi jeden z prawników specjalizujących się w prawie egzekucyjnym.
Egzekucja po nowemu – więcej równowagi między wierzycielem a dłużnikiem
Zmiany, które wejdą w życie od 2026 roku, mają przywrócić równowagę między skutecznością egzekucji a poszanowaniem godności dłużnika. Choć komornicy nadal będą mogli sięgać po środki finansowe, ustawodawca chce zagwarantować, że nikt nie zostanie bez środków do życia.
To nie rezygnacja z egzekucji, ale jej humanizacja – dostosowanie do czasów, w których coraz więcej długów powstaje nie z rozrzutności, lecz z konieczności. Bo jak mówią eksperci, w starciu z komornikiem najlepszą bronią jest nie majątek, a świadomość swoich praw.
