Komunikacja miejska w Warszawie za darmo dla weteranów. Radni przyjęli uchwałę
Stołeczni radni jednogłośnie przyjęli nowe przepisy, które zwalniają weteranów oraz weteranów poszkodowanych z opłat za bilety w warszawskiej komunikacji miejskiej. O to rozwiązanie od dłuższego czasu zabiegały środowiska mundurowe. Nowe uprawnienia obejmą osoby, które służyły Polsce na misjach pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami kraju
Podczas ostatniej, czwartkowej sesji Rady m.st. Warszawy przyjęto kluczową uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego. Najważniejszą zmianą w dokumencie jest wprowadzenie 100-procentowej ulgi na przejazdy tramwajami, autobusami, metrem oraz pociągami SKM dla osób posiadających status weterana i weterana poszkodowanego.
Decyzja ta kończy wielomiesięczne starania o równe traktowanie osób, które ryzykowały życie na zagranicznych misjach. O wprowadzenie bezpłatnych przejazdów w stolicy mocno zabiegało m.in. Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa – podległa Ministerstwu Obrony Narodowej jednostka, która na co dzień stanowi główny ośrodek wsparcia prawnego, psychologicznego i socjalnego dla żołnierzy oraz ich rodzin.
Kim jest weteran? Eksperci przypominają o definicji
Wprowadzenie nowych ulg to także dobra okazja do uporządkowania pojęć, które w języku potocznym są bardzo często mylone. Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa przypomina, że statusu tego nie należy utożsamiać z pojęciem kombatanta.
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Weterani to osoby, które z oficjalnego skierowania brały udział w działaniach poza granicami Polski. Mowa tu o misjach pokojowych, stabilizacyjnych, kontyngentach policyjnych i Straży Granicznej, a także zadaniach ochronnych BOR oraz SOP.
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Weterani poszkodowani to grupa osób, które w trakcie wykonywania tych trudnych obowiązków służbowych doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu.
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Kombatanci (z którymi weterani są myleni) to z kolei osoby walczące historycznie o niepodległość Ojczyzny – m.in. uczestnicy II wojny światowej, powstańcy czy członkowie powojennej konspiracji.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać po uprawomocnieniu się uchwały i opublikowaniu jej w dzienniku urzędowym. Od tego momentu weterani będą mogli bezpłatnie podróżować wszystkimi liniami organizowanymi przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.