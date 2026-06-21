Koniec 800 plus, 13. i 14. emerytury? Minister mówi wprost
Jesienią minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zamknął temat nowych programów socjalnych – przestrzeń budżetowa się skończyła, nowych pieniędzy nie będzie. Pół roku później przelewy z marca pokazały coś, co nie do końca pasuje do tej deklaracji. Część świadczeń rzeczywiście stoi w miejscu. Inne wzrosły bardziej, niż rząd wcześniej planował. Problem w tym, że oba te zjawiska wylądowały pod jednym, mylącym hasłem „koniec hojności” – i mało kto sprawdza, do której grupy faktycznie należy jego portfel.
Co dokładnie powiedział minister i dlaczego zabrzmiało to jak zamrożenie wszystkiego
Punkt wyjścia jest twardy liczbowo. Deficyt budżetu państwa na 2026 rok wyniesie 271,7 mld zł, czyli 6,5 proc. PKB. Na obronność idzie rekordowe 200 mld zł. Sam koszt obsługi długu publicznego w 2026 roku sięga 115 mld zł – to więcej niż łączny koszt programu 800 plus, trzynastej i czternastej emerytury, renty wdowiej oraz babciowego razem wziętych. Domański podczas prezentacji budżetu podkreślał, że „ograniczenie deficytu budżetowego i sektora general government jest absolutnie priorytetowe”.
Z tej diagnozy wielu wyciągnęło wniosek, że cały system świadczeń zamarł, a inflacja po cichu zje ich realną wartość. To uproszczenie. Brak nowych programów i zamrożenie programów już istniejących to dwie zupełnie różne rzeczy – i marzec 2026 pokazał tę różnicę bardzo wyraźnie.
Marzec przyniósł podwyżkę, choć miało jej nie być
Najważniejszy fakt jest taki, że świadczenia powiązane z emeryturami nie zostały zamrożone kwotowo. Na podstawie komunikatu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11 lutego 2026 r. (Monitor Polski 2026 poz. 202), wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2026 rok wyniósł 105,3 proc. – więcej, niż zakładał wcześniejszy projekt budżetu, który mówił o 4,88 proc. Od 1 marca 2026 roku ZUS zwaloryzował renty i emerytury z urzędu, bez konieczności składania wniosku, objął tym blisko 9,5 mln osób.
|Świadczenie
|Stan po 1 marca 2026
|Zmiana
|Najniższa emerytura, renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności
|1978,49 zł brutto
|wzrost o 99,58 zł (waloryzacja 5,3 proc.)
|Renta socjalna
|1978,49 zł brutto
|zrównana z najniższą emeryturą
|Trzynasta emerytura
|1978,49 zł brutto
|rośnie razem z waloryzacją
|Czternasta emerytura
|pełna do progu 2900 zł brutto, powyżej złotówka za złotówkę
|próg i mechanizm bez zmian
|800 plus
|800 zł na dziecko
|bez zmian, bez waloryzacji
To wciąż jedna z najniższych waloryzacji od lat – niższa była tylko w 2021 roku – ale nominalnie świadczenia wzrosły, nie skurczyły się. Mechanizm jest ustawowy i działa automatycznie, niezależnie od deklaracji o oszczędnościach, bo opiera się na inflacji w gospodarstwach emerytów powiększonej o część realnego wzrostu płac.
800 plus jest naprawdę zamrożone – tu deklaracja się sprawdza
Jest jedno świadczenie, przy którym słowa ministra trafiają w punkt: 800 plus. Kwota 800 zł na dziecko nie ma ustawowego mechanizmu waloryzacji i nie zmieniła się od podniesienia z 500 zł. Nominalnie 800 zł zostaje 800 zł, ale jego siła nabywcza topnieje z każdym rokiem inflacji. Podobnie wygląda sytuacja babciowego z programu Aktywny Rodzic – nie ma jego nowej odsłony, nie ma 800 plus na starsze dzieci poza obecnymi zasadami, nie ma piątej czy szóstej emerytury. W tym sensie katalog programów rzeczywiście się nie poszerza.
Renta wdowia: próg poszedł w górę, ale nie tak, jak się czasem słyszy
W tle krąży przekonanie, że od 1 stycznia 2026 roku zmienił się sam mechanizm łączenia świadczeń w rencie wdowiej. To nieprawda – zasada 100 proc. jednego świadczenia plus 15 proc. drugiego obowiązuje bez zmian od 1 lipca 2025 roku do końca 2026 roku. To, co naprawdę wzrosło w marcu, to ustawowy limit łącznej kwoty obu świadczeń, który podlega corocznej waloryzacji razem z najniższą emeryturą. Limit, czyli trzykrotność najniższej emerytury, podniósł się z 5636,73 zł do 5935,47 zł brutto – dzięki temu część osób, które wcześniej przekraczały próg i traciły część wypłaty, teraz mogą dostać więcej.
Z renty wdowiej korzysta już ponad milion seniorów w Polsce. Realna zmiana zasad łączenia świadczeń, z 15 do 25 proc. drugiego świadczenia, wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2027 roku – to wciąż przed nami, nie za nami.
Co to znaczy dla portfela warszawskiej rodziny i seniora
W Warszawie, gdzie koszty życia należą do najwyższych w kraju, to rozróżnienie ma wymierne skutki. Stołeczny senior pobierający świadczenie powyżej minimum odczuł marcową waloryzację realnie – przy wyższej podstawie 5,3 proc. to kilkaset złotych miesięcznie więcej, nie symboliczna kwota. Dla wielu starszych mieszkańców stolicy wyższy limit renty wdowiej oznacza też, że część osób, którym ZUS wcześniej obcinał wypłatę przez przekroczenie progu, dziś dostanie więcej na rękę.
Inaczej wygląda to u rodzin z dziećmi. Warszawska rodzina z dwójką dzieci dostaje te same 1600 zł z 800 plus co rok temu, ale w mieście, w którym czynsze, żłobki i ceny w sklepach rosną szybciej niż średnia krajowa, realna wartość tej kwoty topnieje najszybciej w Polsce. Ten sam pakiet świadczeń działa zupełnie inaczej, zależnie od tego, czy jest powiązany z waloryzacją, czy nie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.