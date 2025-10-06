Koniec dopłat do pieców gazowych. Kto nie zdąży z wnioskiem, straci tysiące!
Właściciele domów mają ostatnią szansę na dotację do kotłów gazowych – wnioski w programie Czyste Powietrze można składać tylko do połowy października 2025 roku. To wyjątkowy nabór, bo od przyszłego roku wsparcie obejmie już wyłącznie odnawialne źródła energii.
Ostatnia szansa na dotację do kotłów gazowych. Termin mija 15 października
Właściciele domów jednorodzinnych mają jeszcze tylko kilka dni, aby skorzystać z wyjątkowej możliwości uzyskania dotacji na wymianę starych pieców na kotły gazowe. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił specjalny, uzupełniający nabór w programie Czyste Powietrze, który obejmuje inwestycje zrealizowane w drugiej połowie 2024 roku. To ostatni moment na dofinansowanie urządzeń gazowych, ponieważ od 2025 roku program skupia się już wyłącznie na Odnawialnych Źródłach Energii.
Kto może złożyć wniosek?
O dotację mogą ubiegać się właściciele i współwłaściciele domów, którzy między 28 maja a 31 grudnia 2024 roku wymienili stary piec na kocioł gazowy i nie otrzymali wcześniej wsparcia w ramach programu. Warunkiem koniecznym jest trwałe wyłączenie z użytkowania starego źródła ciepła opartego na paliwach stałych, czyli tzw. „kopciucha”.
Nabór trwa tylko do 15 października 2025 roku albo do wyczerpania dostępnych środków.
Ile pieniędzy w puli i co obejmuje dotacja?
Na dodatkowy nabór przeznaczono 70 mln zł z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Środki mają trafić do około 3 tys. gospodarstw domowych.
Dotacja obejmuje m.in.:
- zakup i montaż kotła lub całej kotłowni gazowej,
- instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- przygotowanie dokumentacji projektowej.
Koniec wsparcia dla paliw kopalnych
Dofinansowanie do kotłów gazowych jest wyjątkiem od nowej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Zgodnie z unijną dyrektywą budynkową od 2025 roku nie można już wspierać urządzeń na paliwa kopalne ze środków publicznych. Dlatego nowa edycja programu Czyste Powietrze, obowiązująca od 31 marca 2025 roku, będzie koncentrować się wyłącznie na odnawialnych źródłach energii, takich jak pompy ciepła.
Dla osób, które w ubiegłym roku postawiły jeszcze na gaz, obecny nabór to ostatnia okazja, by odzyskać część poniesionych kosztów. Potem jedynym kierunkiem wsparcia finansowego będą już wyłącznie inwestycje w czystą energię.
