Koniec drożyzny? Tusk ogłasza przełom, ale ceny wciąż szokują Polaków.
Premier ogłasza koniec drożyzny. Inflacja spada, ale co to oznacza dla Polaków? Premier Donald Tusk ogłosił, że Polska wchodzi w nowy etap gospodarczy i można mówić o końcu drożyzny.
Jego słowa padły w momencie, gdy Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące inflacji. We wrześniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rok do roku o 2,9 procent, a w porównaniu z sierpniem praktycznie się nie zmieniły. To oznacza najniższy poziom inflacji od lat.
Szef rządu podkreślił, że spadek inflacji nie jest przypadkiem, lecz wynikiem działań państwa i decyzji podejmowanych przez ostatnie miesiące. Według niego sytuacja finansowa gospodarstw domowych poprawia się, ponieważ oprócz niższej inflacji rosną także wynagrodzenia i świadczenia socjalne. Tusk zwrócił uwagę, że realne dochody Polaków, czyli pieniądze pozostające w kieszeni po opodatkowaniu, są dziś wyższe niż rok temu.
Premier zaznaczył również, że rząd nie zamierza przerzucać kosztów na zwykłych obywateli. Wskazał na propozycję podniesienia podatku CIT dla banków, które notują wysokie zyski. Jego zdaniem dodatkowe środki powinny pochodzić od sektora finansowego, a nie od rodzin, które dopiero odbudowują swój budżet po latach wysokich cen. Takie rozwiązanie ma pozwolić na zwiększenie wpływów do budżetu bez pogorszenia sytuacji gospodarstw domowych.
Dane GUS i deklaracje rządu otwierają pytanie, czy Polacy faktycznie odczują poprawę w codziennym życiu. Inflacja spada, ale wiele cen wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Eksperci wskazują, że to, co najbardziej interesuje obywateli, to nie wskaźniki makroekonomiczne, lecz rachunki w sklepach, opłaty za mieszkanie czy koszty paliwa.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli trend spadkowy się utrzyma, realna siła nabywcza twojej pensji będzie rosnąć. Może to przełożyć się na większe możliwości oszczędzania, spłatę kredytów czy poprawę jakości codziennego życia. Wciąż jednak warto zachować ostrożność, bo gospodarka pozostaje podatna na czynniki zewnętrzne, takie jak ceny energii czy sytuacja geopolityczna.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.