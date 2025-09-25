Koniec epoki w polskim kinie! Bogusław Linda kończy współpracę z Pasikowskim.

Linda: umówiliśmy się z Pasikowskim, że to nasz ostatni film. Bogusław Linda ujawnił, że „Zamach na papieża” będzie ostatnim filmem, w którym zagra główną rolę u boku reżysera Władysława Pasikowskiego.

To dziewiąta współpraca duetu, któremu udało się stworzyć kilka kultowych obrazów w polskim kinie.

Linda opowiada o trudnej decyzji: żyje z myślą, że to zakończenie pewnej epoki. Stwierdza, że chce mieć więcej czasu dla siebie — odpocząć, podróżować, realizować pasje, które przez lata ustępowały miejsca pracy na planach filmowych.

W filmie aktor wciela się w Konstantego „Bruno” Brusickiego — byłego snajpera, który w latach 80. zostaje wplątany w operację ochrony życia papieża Jana Pawła II i neutralizacji zamachowca. Choć fabuła dotyka politycznych wątków i intryg, dla Lindy ten projekt ma też wymiar osobisty — to zamknięcie rozdziału z partnerem artystycznym, z którym dzieli historię kina.

W rozmowach artysta podkreśla, że projekt był tworzony z pełnym zaufaniem i wzajemnym szacunkiem. Dla wielu widzów ta zapowiedziana „ostatnia rola” nabiera symbolicznego znaczenia — to hołd dla kariery i zamknięcie wieloletniej współpracy, która wpisała się głęboko w polską kulturę.

 

 

 

 

 

 

