Koniec epoki w polskim kinie! Bogusław Linda kończy współpracę z Pasikowskim.
Linda: umówiliśmy się z Pasikowskim, że to nasz ostatni film. Bogusław Linda ujawnił, że „Zamach na papieża” będzie ostatnim filmem, w którym zagra główną rolę u boku reżysera Władysława Pasikowskiego.
To dziewiąta współpraca duetu, któremu udało się stworzyć kilka kultowych obrazów w polskim kinie.
Linda opowiada o trudnej decyzji: żyje z myślą, że to zakończenie pewnej epoki. Stwierdza, że chce mieć więcej czasu dla siebie — odpocząć, podróżować, realizować pasje, które przez lata ustępowały miejsca pracy na planach filmowych.
W filmie aktor wciela się w Konstantego „Bruno” Brusickiego — byłego snajpera, który w latach 80. zostaje wplątany w operację ochrony życia papieża Jana Pawła II i neutralizacji zamachowca. Choć fabuła dotyka politycznych wątków i intryg, dla Lindy ten projekt ma też wymiar osobisty — to zamknięcie rozdziału z partnerem artystycznym, z którym dzieli historię kina.
W rozmowach artysta podkreśla, że projekt był tworzony z pełnym zaufaniem i wzajemnym szacunkiem. Dla wielu widzów ta zapowiedziana „ostatnia rola” nabiera symbolicznego znaczenia — to hołd dla kariery i zamknięcie wieloletniej współpracy, która wpisała się głęboko w polską kulturę.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.