Koniec łańcuchów dla psów! Sejm szykuje rewolucję w prawie

24 września 2025 15:20 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

W Sejmie trwają prace nad ustawą, która może wywołać prawdziwą rewolucję w traktowaniu czworonogów. Posłowie chcą raz na zawsze skończyć z trzymaniem psów na łańcuchach i wprowadzić nowe zasady dotyczące kojców oraz codziennego ruchu dla pupili. Zmiany już teraz budzą ogromne emocje – zarówno wśród właścicieli, jak i obrońców zwierząt.

Zakaz trzymania psów na łańcuchach coraz bliżej. Sejm pracuje nad rewolucją w prawie

W polskim Sejmie trwają prace nad ustawą, która może całkowicie odmienić życie setek tysięcy czworonogów. Posłowie przygotowali projekt zakazujący trzymania psów na łańcuchach, zastępując dotychczasowe przepisy o maksymalnym czasie uwięzi radykalnym zakazem. Zmiany obejmują także zasady budowy kojców i obowiązek codziennego ruchu dla zwierząt.

Koniec z łańcuchami – przełom w ochronie zwierząt

Dotychczasowe przepisy pozwalały właścicielom na trzymanie psa na uwięzi nawet przez 12 godzin dziennie. W praktyce, jak wskazali ustawodawcy, prawo to było martwe, a kontrole praktycznie niemożliwe. Nowa propozycja zakłada całkowite wyeliminowanie łańcuchów i linek jako formy stałego utrzymania psów. To zmiana, która – zdaniem obrońców zwierząt – poprawi warunki życia czworonogów i zbliży Polskę do europejskich standardów.

Wyjątki od zakazu – kiedy pies może być uwiązany

Projekt nie jest jednak bezwzględny. Uwiązanie psa pozostanie dozwolone m.in. podczas spacerów, transportu, zabiegów weterynaryjnych czy wystaw i tresury. Będzie je można stosować także w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub innych zwierząt. Krótkotrwałe przywiązanie, np. przed wejściem do sklepu, również będzie możliwe, o ile nie naruszy dobrostanu pupila.

Nowe zasady dla kojców

Dużo emocji wzbudziły poprawki dotyczące wielkości kojców. Ostatecznie przyjęto zasadę, że powierzchnia kojca będzie zależna od masy psa, a nie od jego wysokości. Minimalna przestrzeń to:

  • 10 m² dla psów do 20 kg,
  • 15 m² dla psów od 20 do 30 kg,
  • 20 m² dla psów powyżej 30 kg.

Kojce mają być dodatkowo utwardzone i częściowo zadaszone, by chronić zwierzęta przed trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Ruch to obowiązek – dwa spacery dziennie

Nowa ustawa nakłada na właścicieli dodatkowy obowiązek: psy trzymane w kojcach muszą mieć możliwość ruchu poza nim co najmniej dwa razy dziennie. To ma zapobiegać izolacji zwierząt i przeciwdziałać zaburzeniom behawioralnym.

Wyjątki dla psów służbowych i schronisk

Nowe przepisy nie obejmą zwierząt pracujących w służbach mundurowych ani psów przebywających w schroniskach. Ustawodawcy argumentują, że w tych przypadkach obowiązują inne, specyficzne regulacje lub placówki i tak działają na granicy możliwości.

Spór polityczny i perspektywa wejścia w życie

Najwięcej kontrowersji wzbudziły wymiary kojców. Posłowie PiS argumentowali, że są one zbyt duże i kosztowne dla właścicieli. Ostatecznie jednak sejmowa komisja przyjęła poprawki rządowe i projekt trafił do drugiego czytania.

Jeśli ustawa zostanie przyjęta, wejdzie w życie po 12 miesiącach od ogłoszenia. Właściciele psów będą mieli rok na dostosowanie się do nowych wymagań.

