Koniec przywilejów dla aut zza granicy? Nowe przepisy uderzą m.in. w kierowców z Ukrainy i Białorusi
Na polskich drogach od początku wojny w Ukrainie pojawiły się tysiące pojazdów na zagranicznych tablicach rejestracyjnych – głównie ukraińskich i białoruskich. Do tej pory ich właściciele korzystali z wielu udogodnień: auta nie musiały przechodzić polskich badań technicznych ani być rejestrowane w kraju, nawet jeśli były użytkowane przez wiele miesięcy.
Ministerstwo Infrastruktury zapowiada jednak duże zmiany. Nowy projekt ustawy zakłada, że samochody spoza Unii Europejskiej, przebywające w Polsce dłużej niż rok, będą musiały zostać zarejestrowane w naszym kraju. Oznacza to także obowiązek corocznych badań technicznych – tak jak w przypadku aut posiadających polskie tablice.
Resort tłumaczy, że nowe regulacje mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i ujednolicić zasady dla wszystkich kierowców. Jak podkreślają urzędnicy, przepisy są obecnie na etapie konsultacji społecznych, ale ich wprowadzenie jest tylko kwestią czasu.
Dla tysięcy właścicieli aut z Ukrainy i Białorusi oznacza to koniec dotychczasowej swobody i dodatkowe koszty związane z rejestracją oraz badaniami technicznymi.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.