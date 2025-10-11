Koniec sprzedaży alkoholu w internecie? Ministerstwo Zdrowia uderza w sklepy i stacje. Alkohol pod ścisłym zakazem.
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, który ma znacząco poszerzyć obecne ograniczenia dotyczące sprzedaży alkoholu. Propozycje obejmują zarówno sklepy stacjonarne, jak i handel online.
W sieci alkohol będzie można kupić wyłącznie z odbiorem osobistym w punkcie sprzedaży, co w praktyce oznacza koniec dowozów do domu. Zmiany mają dotknąć także sprzedaży na stacjach benzynowych i w uzdrowiskach. Resort chce ponadto wprowadzić zakaz oferowania alkoholu w postaci innych niż płynne, takich jak musy, żele czy kryształki. Nowe przepisy przewidują również obowiązek pakowania napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml wyłącznie w butelki szklane lub metalowe.
Ministerstwo planuje także zaostrzenie zasad promocji i reklamy alkoholu. Branża nie będzie mogła korzystać z form, które dotąd balansowały na granicy prawa i zachęcały do impulsywnych zakupów. W projekcie zapisano także wyższe sankcje karne dla tych, którzy złamią nowe przepisy.
Według autorów projektu obecna dostępność alkoholu, zwłaszcza w internecie, sprzyja nadużyciom i zwiększa ryzyko niekontrolowanych decyzji zakupowych. Ministerstwo podkreśla, że zmiany są odpowiedzią na rosnące problemy społeczne związane z nadmiernym spożyciem alkoholu oraz na praktyki promocyjne, które wykorzystują luki prawne.
Projekt ustawy został skierowany do konsultacji społecznych. Ostateczny kształt regulacji może ulec zmianie, ale już teraz wiadomo, że proponowane rozwiązania wzbudzają emocje i będą szeroko komentowane przez branżę, organizacje społeczne i konsumentów.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli kupujesz alkohol online, musisz przygotować się na ograniczenia. Dowóz do domu prawdopodobnie zniknie, a sprzedaż będzie możliwa jedynie z odbiorem w sklepie. Jeżeli prowadzisz biznes związany z handlem alkoholem, nowe przepisy oznaczają konieczność zmian w logistyce, opakowaniach i reklamie. Dla społeczeństwa to kolejny krok w stronę walki z alkoholizmem, ale także początek debaty o granicach wolności konsumenckiej i odpowiedzialności państwa.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.