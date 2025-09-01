Koniec taryfy ulgowej dla kierowców. Ministerstwo wprowadza ostre zmiany
Nowe przepisy drogowe uderzą w kierowców już wkrótce. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada ostrzejsze kary za wykroczenia, ograniczenia w redukcji punktów karnych i łatwiejszą utratę prawa jazdy. Do tego wróci słynny zielony listek na samochodach, a młodzi kierowcy zyskają możliwość zdania egzaminu już w wieku 17 lat – ale pod specjalnym nadzorem.
Ile masz punktów karnych? Kierowcy muszą przygotować się na rewolucję w przepisach
Ministerstwo Infrastruktury zapowiada poważne zmiany w przepisach drogowych, które najmocniej odczują kierowcy. Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym trafi niebawem do Sejmu, a część nowych regulacji zacznie obowiązywać już kilka miesięcy po ogłoszeniu. Ostrzejsze zasady dotyczą punktów karnych, utraty prawa jazdy, a także młodych kierowców. Resort planuje również powrót słynnego „zielonego listka” na samochodach oraz nowe obowiązki dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg.
Punkty karne bez taryfy ulgowej
Najważniejsza zmiana to likwidacja możliwości redukcji punktów karnych za najcięższe wykroczenia. Oznacza to, że kierowcy, którzy przekroczą prędkość o ponad 50 km/h, przejadą na czerwonym świetle lub będą wyprzedzać na przejściu dla pieszych, nie będą mogli „odkupić” punktów na kursach w WORD. Dziś za takie przewinienia grozi nawet 15 punktów i wysoki mandat, a po zmianach łatwiej będzie stracić prawo jazdy.
Resort tłumaczy, że decyzja wynika z dramatycznych statystyk – aż 80 proc. wypadków śmiertelnych w Polsce dochodzi na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych. To właśnie tam najczęściej łamane są przepisy dotyczące prędkości.
Prawo jazdy dla 17-latków, ale pod nadzorem
Nowelizacja przewiduje też obniżenie wieku uzyskania prawa jazdy kat. B do 17 lat. Młody kierowca będzie mógł prowadzić samochód jedynie w Polsce i tylko w towarzystwie dorosłego opiekuna z co najmniej 5-letnim stażem. Przez pierwsze sześć miesięcy obowiązkowa będzie jazda z osobą dorosłą na miejscu pasażera.
Dodatkowo „świeżacy” kierowcy otrzymają specjalny kod w dokumentach, a ich samochody trzeba będzie oznaczyć zielonym listkiem – symbolem okresu próbnego. Każde złamanie tych zasad, np. jazda bez opiekuna, będzie traktowane jak prowadzenie bez uprawnień i grozić będzie wysoką grzywną, a nawet utratą prawa jazdy.
Kursy obowiązkowe i drogie błędy
Osoby w okresie próbnym, które zdobędą więcej niż 12 punktów karnych, będą musiały przejść obowiązkowy kurs praktyczny na płycie poślizgowej. Cena szkolenia została ustalona na 300 zł. Ćwiczenia mają uświadamiać młodym kierowcom, jak groźna jest nadmierna prędkość i jakie skutki niesie utrata panowania nad pojazdem.
Rowerzyści i hulajnogi pod nowymi zasadami
Zmiany obejmą także rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Obowiązkowy kask będzie dotyczył osób poniżej 16. roku życia oraz dzieci przewożonych na dodatkowych siodełkach. Brak zabezpieczenia ma skutkować karą od 20 do 100 zł, którą zapłaci rodzic lub opiekun.
Koniec zakazu wyprzedzania w nocy
Po stronie ułatwień Ministerstwo proponuje zniesienie zakazu wyprzedzania przez ciężarówki w godzinach nocnych. Od 23:00 do 5:00 TIR-y znów będą mogły wyprzedzać na autostradach i drogach ekspresowych. Resort przekonuje, że podobne rozwiązania funkcjonują już w innych krajach Europy i nie powinny pogorszyć bezpieczeństwa na drogach.
Przywileje dla samochodów elektrycznych
Nowelizacja przewiduje również zachętę dla kierowców aut elektrycznych. Do końca 2027 roku pojazdy na prąd i wodór będą mogły korzystać z buspasów. Prawo to obejmie także karetki, nawet gdy nie używają sygnałów świetlnych.
Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
Projekt nowelizacji trafi do Sejmu we wrześniu. Część zapisów zacznie obowiązywać trzy miesiące po publikacji w Dzienniku Ustaw, a kolejne – po roku. Kierowców czeka więc czas przyzwyczajania się do nowych zasad, ale resort infrastruktury nie ukrywa, że priorytetem jest bezpieczeństwo i ograniczenie liczby tragicznych wypadków.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.