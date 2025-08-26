Koniec ważnego przywileju dla nauczycieli. Od września stracą dodatkowe pieniądze
Już tylko do końca sierpnia nauczyciele mogą korzystać z wyjątkowego przywileju, który pozwalał im jednocześnie pracować w szkole i pobierać świadczenie kompensacyjne. Od 1 września 2025 roku przepisy wygasają, a możliwość łączenia pracy z tym wsparciem finansowym przestanie istnieć. To oznacza koniec rozwiązania, z którego do tej pory korzystały tysiące pedagogów w całej Polsce.
Koniec z przywilejem dla nauczycieli. Świadczenia kompensacyjne wygasają
Już tylko do 31 sierpnia 2025 roku obowiązują przepisy, które pozwalały nauczycielom jednocześnie pracować w szkole i pobierać tzw. świadczenie kompensacyjne. To forma wsparcia finansowego, która przez lata stanowiła swoisty „pomost” do emerytury. Od września możliwość łączenia pracy w placówkach oświatowych z pobieraniem tego świadczenia przestanie istnieć.
Ilu nauczycieli korzystało ze świadczenia?
Według danych ZUS w maju 2025 roku świadczenie kompensacyjne pobierało 10,8 tys. osób, a jego przeciętna wysokość wyniosła 4183,39 zł. Jeszcze rok wcześniej korzystało z niego ponad 12 tys. nauczycieli, a w 2022 roku – 13,2 tys. Widać więc, że liczba uprawnionych maleje, a sam przywilej, jak podkreślają eksperci, ma charakter wygasający.
Świadczenie kompensacyjne od lat porównuje się do emerytur pomostowych. Różnica polega jednak na tym, że kompensówki od początku zakładano jako świadczenie przejściowe i docelowo mają zniknąć wraz ze wzrostem wieku emerytalnego nauczycieli.
Kto mógł liczyć na kompensówkę?
Prawo do świadczenia mieli nauczyciele, którzy mogli udokumentować co najmniej 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat w zawodzie nauczyciela, a także pracowali na minimum pół etatu. Wiek uprawniający do otrzymania świadczenia systematycznie rósł – od 55 lat w 2014 roku aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. W latach 2025–2026 kompensówkę mogły otrzymać kobiety po 56. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 61 lat.
Wyjątkowe odstępstwa dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy
W związku z wojną w Ukrainie wprowadzono czasowe odstępstwa od zasad. Od 2022 roku nauczyciel pobierający świadczenie mógł podjąć pracę w szkole jako pomoc nauczyciela w oddziałach przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy, a także jako nauczyciel języka polskiego. Dzięki temu dzieci uchodźców mogły szybciej adaptować się do polskiego systemu edukacji. Te przepisy również przestają obowiązywać z końcem sierpnia 2025 roku.
Finansowanie i koniec przywileju
Świadczenia kompensacyjne nie były finansowane ze składek, lecz bezpośrednio z budżetu państwa. ZUS udostępniał nauczycielom specjalny kalkulator do wyliczania prognozowanej wysokości świadczenia. Teraz jednak przywilej dobiega końca, a nauczyciele, którzy do tej pory łączyli pracę w szkołach z pobieraniem pieniędzy, będą musieli podjąć decyzję – albo praca, albo świadczenie.
Eksperci podkreślają, że wygasanie kompensówek wpisuje się w szerszy trend zmian w systemie emerytalnym, którego celem jest wyrównanie uprawnień wszystkich grup zawodowych.
