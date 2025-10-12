Koniec z uciążliwym szczekaniem? Rząd szykuje nowe przepisy dla właścicieli psów.
Właściciele psów i sąsiedzi ostrzeżeni, mogą nadejść zmiany w przepisach. Coraz więcej mieszkańców skarży się na nocne szczekanie psów sąsiadów, które przeradza się w problem sąsiedzki.
Obecnie jedyną drogą zaradzenia jest pozew cywilny czasochłonny, kosztowny i często nieskuteczny. Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował więc do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zmianę prawa, która da samorządom realne narzędzia do reagowania na hałas powodowany przez zwierzęta.
W tej chwili gminy mają ograniczone kompetencje regulaminy czystości i porządku nie mogą ingerować w sposób trzymania zwierząt na prywatnych posesjach. Nawet uporczywe szczekanie przez wiele godzin nie jest skutecznie egzekwowalne. Według RPO takie luki prawne pozwalają, by właściciele psów pozostawali bezkarni, a sąsiedzi byli pozbawieni ochrony.
RPO proponuje, by samorządy mogły wprowadzać przepisy lokalne regulujące warunki trzymania zwierząt w sposób, który uwzględnia zarówno dobro psów, jak i komfort mieszkańców. Nowe regulacje mogłyby dopuszczać sankcje, limity hałasu, czy obowiązek wyciszania psów w określonych godzinach.
Zmiany są na etapie konsultacji, ale już budzą emocje. Dla wielu osób będzie to oddech ulgi, bo problem dotyka codziennego życia, snu i spokoju w domach.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli mieszkasz obok posesji, gdzie pies ciągle szczeka możliwe, że wkrótce pojawi się narzędzie prawne, by to ukrócić. Przepisy mogą dać gminom uprawnienia do nakazów wyciszenia, ograniczeń aktywności zwierząt nocą i kar dla właścicieli nieodpowiedzialnych pupili. Jeśli jesteś właścicielem psa warto już teraz zapoznać się z dobrymi praktykami szkoleniem, stosowaniem opieki behawioralnej, by uniknąć konfliktów sąsiedzkich.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.